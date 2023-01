Het leek het ideale cadeau voor de racefan toen de Jordan 191-6 in 2021 geveild werd, maar de auto waarmee Michael Schumacher zijn Formule 1-debuut maakte op Spa-Francorchamps gaat nu opnieuw onder de hamer.

Het gaat om de beroemde Jordan 191 met chassisnummer 6, waarmee Schumacher zijn eerste vrije training in de Formule 1 reed. Schumacher kon zijn debuut maken doordat Bertrand Gachot vanwege een opstootje met een taxichauffeur een gevangenisstraf van achttien maanden – waarvan hij er slechts twee moest uitzitten – kreeg en Jordan zo een vervanger moest zoeken.

Schumacher noteerde in de vrije training een achtste tijd en was direct sneller dan teamgenoot Andrea de Cesaris. De Italiaan vermoedde dat er wat mis was met de bolide waarmee hij reed, dus stapte hij over op het reservechassis.

Uiteindelijk reed De Cesaris in de race in de auto met chassisnummer 6, terwijl Schumacher in de auto bestemd voor De Cesaris reed. Schumachers race zat er echter al na enkele honderden meters op door problemen met zijn koppeling.

De Jordan 191-6 is een bekende, aangezien de bolide met de beroemde 7UP-livery in 2021 ook al op een veiling werd aangeboden. Oldtimehandelaar Speedmaster kreeg 1,25 miljoen pond voor de bolide, maar er gebeurde weinig mee. De Jordan werd wel nog bestuurd door zoon Mick Schumacher tijdens een demorun op Silverstone, maar is sindsdien niet meer aangeraakt.

Nu gaat de Jordan 191 waarmee Schumacher debuteerde opnieuw onder de hamer. Dit keer gebeurt dat bij veilinghuis Bonham. Opvallend: zij verwachten dat de Formule 1-auto tussen de 1,4 tot 2 miljoen euro gaat opleveren. De veiling vindt plaats op 2 februari.