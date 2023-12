In een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine kijkt Jos Verstappen terug op het historische seizoen van zoon Max. “Nu is Max bijna een superman, zoals hij in de auto zit”, vertelt Jos Verstappen over de drievoudig wereldkampioen van Red Bull Racing.

In het interview met FORMULE 1 Magazine vertelt Jos Verstappen onder anderedat zijn zoon relaxter is dan hij vroeger. Lees het volledige interview in de special ‘Het Jaar van Max’ van FORMULE 1 Magazine. Hieronder alvast een paar passages uit het verhaal.

– Iedereen beweert dat de auto superieur is. Maar het is niet alleen de auto. Kijk naar Pérez.

“Klopt. Wat het verder over Max zegt? Dat hij gewoon ontzettend sterk is, er elk weekend staat. Hij is zo gefocust, sterk in zijn hoofd en maakt zich geen zorgen. Hij zegt gewoon: nu gaat het gebeuren.”

– Je hebt gezegd dat je hem vroeger weleens een schop onder zijn kont moest geven, omdat hij soms wat makkelijk was en het leek alsof dingen hem niet interesseerden.

“Het gaat hem allemaal ook redelijk makkelijk af. Maar nu ik erover nadenk, is het misschien goed dat hij zo makkelijk is. Ik maak me drukker wat er allemaal rond het team speelt en wat er nieuw op de auto komt dan hij. Max zegt: ik zie het wel. Die instelling, dat hij het zo los kan laten, houdt hem wel heel relaxt. En dat is nu zijn kracht, al is het achteraf allemaal makkelijk praten natuurlijk. Maar voordat we naar de Formule 1 gingen, waren er wel zaken waar ik me druk over maakte.”

‘Vanaf de eerste ronde er staan, dat is zijn kracht’

– Over zijn talent heb je nooit twijfels gehad.

“Totaal niet.”

– Max staat er elk weekend. En vanaf de eerste trainingsronde, zoals jij hem hebt geleerd.

“Vanaf de eerste ronde moet je er staan, dat even aan iedereen laten zien. Dat is zijn kracht. Maar ik moet ook eerlijk zeggen: we hebben daar altijd op geoefend. Vroeger, als klein mannetje al. Ik gaf hem nooit tien ronden de tijd aan het circuit te wennen. Nee, ik gaf hem twee ronden en dan moest er een tijd staan. Dat is iets waar hij heel sterk in is. Je zag het vroeger ook wel in de karting. De eerste ronde na de start, dan zijn de banden nog wat kouder. Max had altijd, maar dan ook echt altijd, minimaal een seconde voorsprong op de rest. Dat is het gevoel, dat kun je trainen. En wat hij erbij doet met het simmen en noem maar op allemaal: dat is zo gekweekt. Toen hij zeven was, wist ik al dat dat belangrijk was. Nu is hij bijna een superman, zoals hij in die auto zit.”

– In Austin had de concurrentie na de sprintrace op zaterdag nog net niet de witte vlag in top gehesen voor het hoofdnummer een dag later.

“Dat was geen makkelijke race. Maar je ziet hoe rustig hij blijft en stap voor stap naar voren rijdt. Hij heeft alles onder controle. Dat is ook ervaring, een sterkte van Max.”

