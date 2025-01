Jos Verstappen is niet alleen de vader van Max, maar ook een belangrijke mentor voor zijn zoon, al is die rol de afgelopen jaren enorm verminderd. In de nieuwste aflevering van de podcast Op de Rallykoffie deelt de voormalig Formule 1-coureur openhartig zijn visie op zijn betrokkenheid in de carrière van Max en de waarde die hij nog steeds hecht aan eerlijk zijn.

‘Nog altijd eerlijk’

Hoewel Verstappen senior officieel niet als manager fungeert – die rol wordt door Raymond Vermeulen vervuld – heeft hij in de beginjaren veel advies gegeven aan Max. “Zeker in de beginperiode van zijn carrière heb ik hem een richting gegeven,” vertelt Verstappen. “Nu is hij oud en wijs genoeg om dat zelf te doen. Maar ik ben wel degene die nog steeds altijd eerlijk zegt wat er wel en niet goed gaat en dat waardeert hij ook.” Verstappen benadrukt dat zijn betrokkenheid niet zozeer gaat om het sturen van Max, maar om het bieden van een realistisch perspectief. Hij is altijd degene die, vanuit zijn eigen ervaring, zegt wat er verbeterd kan worden. “Iedereen heeft dat wel nodig.”

In de Formule 1 draait alles om winnen, maar volgens Verstappen hoort kritiek daar net zo goed bij. “Ik heb altijd het beste met hem voor en we willen natuurlijk alles winnen, maar daar hoort ook kritiek bij.”

Rallysport als nieuw doel

Naast zijn rol als vader en mentor van Max, heeft Verstappen een nieuwe passie gevonden in rallysport. “Ik ben blij dat ik rallysport heb ontdekt, dat geeft me weer een doel,” vertelt hij enthousiast. Dit jaar begint Verstappen met een vol programma aan rally’s, waaronder het Belgian Rally Championship (BRC) en het European Rally Championship (ERC).

