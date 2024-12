Het seizoen van Williams werd gekenmerkt door crashes en financiële uitdagingen. Na een reeks kostbare incidenten vroeg het team de FIA om verlichting onder het strikte kostenplafond. Hun hoop op enige tegemoetkoming werd echter resoluut afgewezen, wat de toch al lastige situatie verder compliceert.

Kosten stapelen zich op

Het seizoen van Williams werd gekenmerkt door minstens 16 grote crashes, met een absoluut dieptepunt tijdens de Grand Prix van São Paulo. Op één enkele dag beschadigden zowel Alexander Albon als teamgenoot Franco Colapinto hun auto. Het gevolg was een geschatte kostenpost van bijna vier miljoen dollar. De chaos in Brazilië volgde op een crash van Albon tijdens de kwalificatie, waardoor hij niet kon starten. Teamgenoot Colapinto crashte zelfs tweemaal.

Ook in Las Vegas bleef de schade niet uit. Het team werkte met man en macht om twee auto’s klaar te maken na eerdere crashes, maar Colapinto beschadigde wederom zijn auto tijdens de kwalificatie. Dit leidde ertoe dat Williams het seizoen in Abu Dhabi moest afsluiten met slechts één reserve voorvleugel. Gelukkig verliep de Grand Prix van Abu Dhabi zonder incidenten.

FIA wijst verzoek af

In een poging om binnen het kostenplafond te blijven, heeft Williams een verzoek gedaan bij de FIA om een deel van de schade af te schrijven. De FIA wees het verzoek voor een tegemoetkoming af, met als reden dat de meeste incidenten te wijten waren aan fouten van de coureurs: Albon, Colapinto en voormalig Williams-coureur Logan Sargeant. Hierdoor komt Williams in een lastige situatie terecht, aangezien het budgetoverschot volgend seizoen gevolgen kan hebben, inclusief mogelijke boetes of beperkingen.

