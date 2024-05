In het spel om duizendsten van seconden heeft Charles Leclerc zich in Monaco verzekerd van pole position. De coureur van Ferrari noteert een superrondje (1.10,270) en verbreekt daarmee de vloek van Monaco. Max Verstappen toucheert in Q3 van de kwalificatiesessie de muur en blijft steken op de zesde tijd. Verstappen was vorig jaar nog goed voor pole position.

Leclerc weet zich morgen op de voorste startrij voor de Grand Prix van Monaco in gezelschap van McLaren-coureur Oscar Piastri. Voor Ferrari betekent het overigens de 250e pole position. De tweede startrij wordt gevormd door Carlos Sainz en Lando Norris, de derde startrij door George Russell en Max Verstappen.

Q1: Pérez maakt er een potje van

Kwalificeren in Monaco betekent traditiegetrouw vuurwerk. En dat is ook deze editie al vanaf Q1 het geval. Terwijl verrassend genoeg Lewis Hamilton en George Russell aan het eind van de eerste sessie namens Mercedes het veld aanvoeren, zorgt Sergio Pérez voor de grootste verrassing. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull maakt wederom een slechte beurt. Hij noteert de achttiende tijd en behoort tot de eerste vijf uitvallers. Vorig jaar wist hij in Monaco ook al niet door te dringen tot Q2.

Met Pérez, in 2022 nog winnaar van de Grand Prix van Monaco, sneuvelt ook de laatste tijd teleurstellend presterende Fernando Alonso. De andere afvallers zijn Logan Sargeant, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou.

Overigens hebben ook Charles Leclerc (Ferrari) en Lando Norris (McLaren) problemen in Q1. Zij ondervinden veel last van het verkeer op de smalle straten van het Prinsdom, waarbij met name McLaren veel risico neemt door de Brit in de slotfase pas laat weer naar buiten te sturen. Bij een gele of rode vlag of verkeer was ook de winnaar van de GP van Miami het haasje geweest. Dat blijft hem echter bespaard.

Q2: McLarens laten ware snelheid zien

In het tweede deel van de kwalificatie tonen de McLarens hun ware gezicht (lees: pace). Oscar Piastri duikt als eerste van het veld onder de 1.11 minuten (1.10,756), even later wordt zijn tijd verbeterd door Lando Norris (1.10,732). Max Verstappen nestelt zich uiteindelijk keurig tussen de twee bolides met Ayrton Senna-livery en noteert de tweede tijd. Ook Charles Leclerc, die eerder op de dag ook in VT3 weer oppermachtig was, bouwt de kwalificatie netjes op. Hij rijdt de vierde tijd.

Voor Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Kevin Magnussen betekent Q2 het eindstation. Met name voor Ocon zijn de druiven zuur. Op de valreep wordt hij ‘gewipt’ door zijn Alpine-teamgenoot Pierre Gasly. Opvallend is ook dat Yuki Tsunoda doordringt tot Q3.

Q3: Verstappen toucheert de muur

Lewis Hamilton schiet uit de startblokken in Q3 met 1.10,975, maar even later herstelt Charles Leclerc de pikorde met een indrukwekkende 1.10,418. De Monegask van ferrari klaagt ondertussen wel dat er iets los zit bij zijn pedalen, bepaald geen lekker gevoel als je naar een climax toewerkt. Piastri en Verstappen komen in hun eerste run net niet aan de tijd van Leclerc. Verstappen is steeds snel in de eerste sector, maar verliest steeds in het middelste stuk.

In de tweede run is Leclerc wederom superieur. Met wat wellicht het snelste rondje uit zijn carrière tot dusver benadert hij het pole-record van Lewis Hamilton uit 2019 tot op een tiende. Max Verstappen gaat in de slotfase van Q3 net over de limiet en toucheert in Sainte Dévote de muur. Hij verspeelt daarmee een goede uitgangspositie voor de race.

De race begint morgen om 15.00 uur.

