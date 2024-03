Lando Norris kwam in Saoedi-Arabië goed weg met een overduidelijke valse start. Nog voor de lichten gedoofd werden, kroop zijn MCL38 al een stukje vooruit. Een ongebruikelijke fout voor de McLaren-coureur, waar hij gek genoeg niet voor gestraft werd. In aanloop naar de GP van Australië verklaarde hij wat er misging in Jeddah.

“In mijn hele leven heb ik nog nooit zoiets gedaan”, legde Lando Norris uit. “Ik weet niet wat er gebeurde. Het is ook zo donker en er zijn zoveel lichten om je heen. Misschien reageerde ik per ongeluk op een lichtje in mijn ooghoek of zoiets.” Norris kroop al voor het startsein een stukje naar voren maar zette de auto daarna weer stil. “Daardoor stond ik er weer minder goed voor in de aanloop naar de eerste bocht”, legde hij uit. “Ik won er dus niks mee.”

Na de ogenschijnlijk valse start heeft Lando Norris lang gewacht op een straf, maar tot zijn verbazing kwam die er niet. “Ik was aan het wachten tot mijn engineer me iets zou vertellen, maar dat gebeurde maar niet”, lachte hij. “Ik weet ook niet precies wat de regels zijn.” Volgens Norris had ook Red Bull-coureur Sergio Pérez een tijdstraf verdiend. Die parkeerde zijn RB20 achterin het startvak om zo een rollende start te maken. “Dat zou toch een grotere tijdstraf moeten verdienen?”, vroeg Norris zich hardop af. “Hij heeft er bewust profijt van.” Toch kreeg ook de Mexicaan geen penalty voor deze actie.

Op vrijwel alle camerabeelden was goed te zien hoe de McLaren van Lando Norris vroegtijdig in beweging kwam in Saoedi-Arabië. Toch kwamen er geen consequenties, aangezien alleen een officiële transponder in de auto mag oordelen of er sprake is van een valse start. De FIA liet achteraf weten dat dit onderdeeltje niks heeft geregistreerd. Geen straf dus. “Ik snap dat mensen denken dat ik een straf verdiende, omdat ik te vroeg van start ging”, gaf hij toe. “Normaal is het juist andersom, dan reageer ik veel te laat”, grapte hij.

