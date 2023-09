Charles Leclerc kijkt uitermate tevreden terug op zijn race op Monza. De Ferrari-coureur maakte een goede kans op een podium, ook al moest hij het daarvoor zijn teamgenoot nogal moeilijk maken. Maar volgens Leclerc is dat precies hoe het hoort te zijn in de Formule 1.

Charles Leclerc liep op Monza een podium mis, al was het niet omdat hij het niet probeerde. Nadat Max Verstappen zoals gebruikelijk mijlenver voor lag op de rest en Sergio Pérez zich systematisch een weg naar voren had gebaand, was er nog slechts één podiumplek over. Polesitter Carlos Sainz had die plek al in handen, maar Leclerc besloot in de slotfase van de race toch een gooi naar die derde plek te doen. Het leidde tot een spannend duel tussen de twee teamgenoten waarbij het een aantal keer op een haar na mis ging. Uiteindelijk bleef Leclerc toch steken op de vierde plek, maar daar zit hij zelf niet mee.

“Ik voel me best prima”, reflecteert Leclerc voor de camera van F1TV. “Goed, ik greep misschien naast het podium. Maar Carlos stond daar wel, dus we hadden tenminste een Ferrari op het podium. Ik zou teleurgesteld zijn als het nou een saaie race was geweest en ik dan als vierde was geëindigd. Maar zeker richting het einde werd het erg leuk. Tenminste, ik vond het erg leuk, ik weet zeker dat er mensen zijn die het minder leuk vonden. De mensen aan de pitmuur en de tifosi hebben waarschijnlijk wel een hartaanval of twee gehad”, voegt de Monegask met een grijns toe.

Het duel met Sainz kwam Leclerc inderdaad op wat kritiek te staan, vooral vanuit de Spaanse media, en ook het team maande hem richting het einde tot rust. Maar volgens Leclerc is dit precies waar het in de autosport om zou moeten draaien. “Voor mij is dit nou typisch Formule 1. Dit is hoe het altijd zou moeten zijn. In het verleden heb ik dit soort duels ook wel met Max gehad. Vandaag was het dan met Checo en met Carlos. We zaten allemaal op het randje van wat nog mocht, of het nou in de aanval of in de verdediging was, en dat is precies wat ik nou zo leuk vind aan het racen.”

Het speciale Dutch GP bewaarnummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel en kan ook online besteld worden, met gratis bezorging in heel Nederland! Geniet nog even na van de spectaculaire Dutch GP in Zandvoort, in woord en beeld. Zo geven experts uit de paddock hun visie op het extreem hoge prestatieniveau van Max Verstappen. In dit nummer verder onder andere:

Verstappens koninklijke show in Zandvoort: ‘Max nader de perfectie’

Reportage: Zijn de dagen van Sergio Pérez bij Red Bull geteld?

André Rieu ontroert 100.000 fans met Wilhelmus: ‘Dit is echt een hoogtepunt’

Kruisbestuiving Red Bull & Alinghi: Formule 1 te water

Fotoreportage Andreas Terlaak: Over meeuwen, een stilleven en veegwagen

Columns Rob Kamphues & Nelson Valkenburg

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de spectaculaire Dutch GP