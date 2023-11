Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft tijdens een bizarre eerste dag in Las Vegas de snelste tijd genoteerd. De Monegask kwam tijdens de tweede vrije training tot een snelste laptime van 1.35,265, waarmee hij de concurrentie ruim achter zich liet. Max Verstappen bleef steken op de zesde tijd.

De tweede vrije training begon pas om 02.30 uur lokale tijd en zonder publiek op de tribunes. De vertraging was een gevolg van het drama met de putdeksel in de eerste sessie. Deze eerste training werd na ruim acht minuten afgebroken.

De putdeksels bleven dit keer op hun plek en dus kon iedereen kennis maken met de baan. Dat bleek ook hard nodig: vrijwel iedereen verremde zich wel op een moment. Van rookie Logan Sargeant tot veteraan Fernando Alonso, op een bepaald moment stond elke coureur wel even naast de baan. Dat het niet door een gebrek aan talent kwam, bleek wel uit het feit dat iedereen zijn auto heel wist te houden.

De enige persoon die op dat gebied in gevaar leek was Lando Norris, die van zijn team de instructie kreeg om de auto in ‘limp home mode’ moest zetten. De kreupele McLaren haalde de pitlane zonder problemen en een paar minuten later stond de auto gewoon weer op de baan. Datzelfde gold voor Carlos Sainz. De Spanjaard stond met een hagelnieuwe motor op het circuit, een prestatie van Ferrari waar men alleen maar respect voor kan hebben.

Snelle tijden

Als de sessie een voorproefje van de kwalificatie moet zijn, dan belooft het op zaterdag een erg spannende sessie te worden. De coureurs van Ferrari en Red Bull, samen met Alexander Albon, Lewis Hamilton en Fernando Alonso, hebben allemaal op enig moment wel in de top drie gestaan. De vechtlust zat er bij iedereen goed in, wat ook wel bleek uit een kort duel tussen Leclerc en Max Verstappen.

Uitslagen

