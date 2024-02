Lewis Hamilton had geen vertrouwen meer in Mercedes en koos daardoor voor een avontuur bij Ferrari. Hij geloofde niet meer dat het team de weg omhoog nog kan vinden en weer races kan gaan winnen. Dat is althans de stellige overtuiging van voormalig F1-coureur en analist Martin Brundle.

Brundle denkt dat Lewis Hamilton (39) de afgelopen jaren geleidelijk ontevreden is geworden bij Mercedes, zo stelt hij in een speciale editie van de Sky F1 Show. “Ik kan me voorstellen dat als Lewis terugkijkt op de afgelopen jaren, waarin hij geen race heeft gewonnen, hij zich realiseert dat zijn leven is uitgelopen op andere extracirculaire zaken en dat hij zich nu weer echt wil gaan richten op zijn racecarrière. Hij heeft een nieuwe uitdaging nodig, nu hij 40 wordt.”

Hamilton heeft al ruim twee jaar niet meer gewonnen

Hamilton heeft al meer dan twee jaar geen race gewonnen. Vorig jaar beweerde de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes dat het team niet naar hem luisterde inzake de doorontwikkeling van de 2023-auto, die geenszins een verbetering bleek te zijn van de auto van het jaar ervoor.

Lees ook: ‘Leclerc is geschokt en teleurgesteld door komst Hamilton’

Brundle: “Ik denk dat Lewis Hamilton daardoor gefrustreerd was. Het ‘we winnen samen, we verliezen samen’ werd een beetje dun, nietwaar? En misschien verloor hij gewoon het vertrouwen dat het team de weg omhoog nog kan vinden en weer races kan gaan winnen. Er zijn veel belangrijke mensen die het team hebben verlaten. Ik weet zeker dat al deze factoren hebben meegespeeld in zijn beslissing.”