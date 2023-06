De speculaties over de contractonderhandelingen tussen Mercedes en Lewis Hamilton blijven nog even voortduren. Terwijl teambaas Toto Wolff aangaf dat een handtekening onder een nieuwe overeenkomst een kwestie van dagen zou zijn, trapte Hamilton in de aanloop naar de GP van Canada nog even stevig op de rem. Van een serieuze kink in de kabel lijkt geen sprake, maar een aankondiging van de verlenging zit er in Montreal nog niet in.

Eerder werd de Brit meermaals in verband gebracht met Ferrari. “Toto en ik hebben een goede relatie en we hebben meermaals gesproken, maar op dit moment is er niets te melden”, stelde Hamilton (38) donderdag op de FIA persconferentie. Overigens gelooft Wolff dat het wel goedkomt met de onderhandelingen, net als Hamilton zelf trouwens. Naar verwachting gaat het om een tweejarige deal met mogelijk nog een optie voor een derde jaar.

Hamilton liet wel weten met vertrouwen vooruit te kijken naar de Canadese GP, zondag op circuit Gilles Villeneuve in Montreal. In Barcelona stonden Hamilton en zijn teamgenoot George Russell samen op het podium, achter winnaar Max Verstappen. “Maar voor ons voelde dat als een overwinning. We weten als team waar we heen moeten en er is geen team dat beter kan doorontwikkelen dan Mercedes. Dat geeft vertrouwen. In Barcelona zaten we qua rondetijd ongeveer drie tienden achter Max. Zo dichtbij zijn we dit seizoen nog niet geweest.”

‘Max doet het geweldig’

Verstappen won vorig jaar de race in Canada. Als de tweevoudig wereldkampioen van Red Bulldat zondag opnieuw doet, betekent dat voor de Limburger zijn 41e overwinning in de Formule 1, een evenaring van het aantal zeges dat Ayrton Senna in zijn leven behaalde. Lewis Hamilton is recordhouder met 103 zeges. Op de persconferentie werd Hamilton gevraagd of hij denkt dat Verstappen in de toekomst ook zijn record kan verbeteren. “Records zijn er om gebroken te worden. Max doet het geweldig en heeft een lange loopbaan voor de boeg, dus het kan zeker gebeuren. Het is aan mij en Mercedes om dat moment zo lang mogelijk uit te stellen en ook zelf weer races te gaan winnen”, reageerde Hamilton.

Overigens boekte Lewis Hamilton zijn allereerste F1-zege in Canada in 2007. Zie hieronder de video van die race.