Na twee races is het duidelijk dat het team van Mercedes nog altijd niet de auto heeft waar het op hoopte. De W15 is het derde product van het team uit Brackley sinds de reglementen in 2022 grondig werden aangepast. De renstal heeft tot nu toe veel moeite gehad met de balans van de auto, zo ook met de W15. Coureur Lewis Hamilton kan maar moeilijk grip krijgen op zijn Mercedes.

LEES OOK: Hamilton steunt Wolff en haalt uit naar FIA: ‘Neem je verantwoordelijkheid’

Lewis Hamilton opende zijn laatste seizoen met Mercedes met een zevende plek in Bahrein. Een week later reed de zevenvoudig wereldkampioen maar net binnen de punten op plek negen. Het team staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap. In het voorseizoen had Mercedes hoge verwachtingen van de W15, een compleet nieuw ontwerp dat met name concurrent Red Bull moest kunnen uitdagen voor de winst. Inmiddels weten we dat deze nog altijd te wensen overlaat.

“Natuurlijk zijn we niet blij met die eerste races”, verzuchtte Lewis Hamilton op de vooravond van de GP van Australië, de derde race van het seizoen. Toch blijft de Mercedes-coureur positief. “Het is niet alsof dit de gemene stiefzus is of zoiets”, grapte hij. “Ik denk dat we een geweldige auto hebben. Er is een hoop potentie, alleen hebben we die nog niet kunnen maximaliseren met de juiste set-up. Iedereen is nu gefocust op het beter begrijpen van de auto. Hopelijk kunnen we dit weekend weer een stap vooruit zetten.”

George Russell

Lewis Hamiltons teamgenoot bij Mercedes, George Russell, scoorde tot nu toe beter. P5 in Bahrein en P6 in Saoedi-Arabië zetten hem op de vierde plek in het kampioenschap. Toch is ook hij nog niet tevreden. Russell had soms het idee dat de W15 slechter werd naarmate het raceweekend vorderde. “We hebben veel geleerd van de eerste twee races”, zei hij donderdag in Melbourne. “We gaan hier een hoop dingen testen om te kijken hoe we het meeste uit deze auto kunnen krijgen.”

De 26-jarige coureur heeft nog een contract tot eind 2025, dus zal ongetwijfeld verbetering willen zien van zijn team. Lewis Hamilton pakt volgend jaar zijn biezen en verruilt Mercedes voor Ferrari.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus! Met onder meer alles over de enorme machtsstrijd binnen Red Bull en hoe Max Verstappen temidden van alles zijn hoofd koel houdt. Met verder al het laatste nieuws, achtergronden, interviews, historie, techniek en meer. Haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder: