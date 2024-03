Red Bull-reservecoureur Liam Lawson is vol ontzag voor regerend wereldkampioen Max Verstappen. De Nieuw-Zeelander ziet rechtstreeks hoe Verstappen te werk gaat in de RB20 en ziet daarbij belangrijke verschillen met de rest van het veld. Volgens Lawson zit niemand zó comfortabel in de auto als de Nederlandse Red Bull-coureur. “Zijn vertrouwen in de auto is hoger dan wie dan ook.”

In een podcast van Sky Sports bespreekt Liam Lawson wat hij als test- en reservecoureur anders ziet gaan bij een kampioen als Verstappen. “Verstappens vertrouwen in de auto is hoger dan wie dan ook”, legt hij uit. “Als je bijvoorbeeld naar Lewis (Hamilton, red.) kijkt, zie je dat hij niet helemaal tevreden is met zijn auto. Elke keer dat hij aan een ronde begint heeft hij niet 100% vertrouwen in het materiaal en wat hij ermee kan doen.”

Hoe anders gaat dat bij Max Verstappen, die volgens Liam Lawson ongekend comfortabel in zijn RB20 zit. “Hij brengt de auto altijd in zo’n goede positie”, vervolgt de 22-jarige coureur. “Dat zie je het best als je naar zijn kwalificatierondje in Jeddah kijkt. Hij mist geen enkele apex en komt erg dicht bij de muur in bocht vier. Ik weet eigenlijk zeker dat hij hem daar aan de binnenkant geraakt moet hebben. Het is extreem lastig om dat zo precies te doen. Daarna doet hij dat ook nog eens in bocht tien, bocht tweeëntwintig en ga zo maar door. Niemand is zó zelfverzekerd als hij.” Verstappen stond in Saoedi-Arabië op pole met een gat van drie tienden op teamgenoot Sergio Pérez.

Red Bull-stoeltje

Liam Lawson heeft zijn eigen kwaliteiten achter het stuur ook al meermaals kunnen tonen. In 2023 viel hij tijdelijk in voor Daniel Ricciardo, die zijn pols brak tijdens een crash op Zandvoort. Inmiddels doet Lawson dienst als test- en reservecoureur voor Red Bull. In de schaduw van Verstappen en Pérez wacht hij op zijn kans om permanent een stoeltje te bezetten in de Formule 1. Of dat een Red Bull-stoeltje gaat worden is nog maar de vraag. Bij zusterteam Visa RB liggen ook weer kansen voor de Nieuw-Zeelander, nu Ricciardo niet de seizoensstart heeft gehad waar hij op hoopte.

