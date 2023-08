Red Bull-teambaas Christian Horner kwam woorden tekort om zondag na de Dutch GP te beschrijven hoe trots hij was op Max Verstappen. Maar niet alleen de overwinning van zijn coureur maakte indruk. “Ook de sfeer in Zandvoort, het was alsof we drie lang in een Nederlandse nachtclub zijn geweest.”

Horner deed die uitspraak in gesprek met Viaplay en was zichtbaar geroerd door het succes van dit weekend. “We hebben dit seizoen tot nu toe elke Grand Prix gewonnen als team, en het is eind augustus. Dat is al knap. En dan is dit ook nog eens de derde zege op rij van Max hier in Zandvoort, plus de negende achterelkaar en daarmee een evenaring van het record van Sebastian Vettel. Indrukwekkend. Ik kan niet anders zeggen.”

Datzelfde woord gebruikte Horner ook als omschrijving van de sfeer tijdens de Dutch GP. De wisselende omstandigheden eisten veel van teams en coureurs, maar óók van het publiek. Dat maakte er ondanks alle regen een feestje van en dat was Horner niet ontgaan, gezien zijn opmerking over de ‘Nederlandse nachtclub’.

“Max geniet er ook van”, wist de teambaas van Red Bull. “Maar het zorgt ook voor druk. En hij kan daar zo goed mee omgaan, die druk. Ook dat is geweldig om te zien.”

Het volkslied voorafgaande aan de start van de Grand Prix van Nederland deed Horner ook zichtbaar wat, ondanks dat hij zelf niet eens Nederlands is. “Er gebeurde zoveel dit weekend, het was ook door al de wisselende omstandigheden hectisch.” Grappend: “We hebben net een paar weken vakantie gehad, maar je bent na zo’n weekend al bijna weer toe aan nog eens twee weken vakantie.”