Raymond Vermeulen vinkt zijn klussen op kantoor ouderwets met een kladblok af. De manager van Max Verstappen en de architect van zijn imperium overziet graag ‘het hele speelveld’. “Deals maken is leuk. Als er een valt, ben ik daar ook trots op.” Dat is hij ook op de samenwerking: “Energie voor Max kan ik nooit meer opbrengen voor een ander.”

In het nieuwste nummer van FORMULE 1 Magazine komt Max Verstappens manager Raymond Vermeulen uitgebreid en exclusief aan het woord over diverse thema’s. Volgens de Limburger verloopt de ‘internationalisering’ van het merk Max Verstappen gestaag, maar valt er nog genoeg te winnen. “Het is een gigantisch vliegwiel dat nu aan het draaien is”, meent Vermeulen.

“Ik weet natuurlijk niet waar het eindigt, maar ik denk dat er nog een hele wereld open ligt voor ons. En voor Red Bull en de merchandising, en alles wat ermee samenhangt. Maar uiteindelijk gaat het om de prestatie van Max op de baan. Dat hebben we altijd gezegd. Je ziet dat Max zich daarin ook onderscheidt en daarbij de status krijgt die hij nu heeft: van de ‘boy next door’, maar zodra hij een helm op heeft een leeuw is en iedereen probeert op te vreten. En dat spreekt de mensen wel aan, denk ik.”

Vermeulen gaat ook in op het lange megacontract dat hij voor zijn beroemde klant met Red Bull heeft afgesloten. Volgens de manager zit Verstappen volledig op zijn plek bij zijn huidige werkgever. “Waarom zou Max in deze situatie nu een overstap maken? We zijn daar niet in geïnteresseerd. Maar het is een kleine wereld, iedereen en alles praat met elkaar en wij hebben een commitment tot 2028. En zoals je ziet: Max zit in de rol van zijn leven, we rijden zonder druk. Teammaatjes? Laat maar komen: iedereen krijgt gelijk materiaal. En iedereen is vrij om Max te verslaan, toch?”

Heb jij weleens een aanbod gehad van andere coureurs om hun belangen te behartigen? Of weet iedereen in de paddock dat je niet beschikbaar bent?

“Nee. Ik ben daar ook heel helder in en Ik blijf exclusief voor Max werken. Ik heb ook geen tijd voor andere dingen, heb er de energie niet voor. Max is geen onbekende voor mij, is als een familielid, als een vriend. Ik ken hem natuurlijk al vanaf dat hij geboren is. Ik heb een heel ander soort band met hem. Die energie voor Max kan ik nooit meer opbrengen voor een ander en dat ga ik ook niet doen.”

Exclusief

Het volledige (en exclusieve!) interview met Raymond Vermeulen lees je in het nieuwste nummer van FORMULE 1 Magazine – nu verkrijgbaar in de winkel en online! In het blad vertelt Vermeulen uitgebreid over zijn werkwijze, het megacontract met Red Bull en zijn relatie met Max Verstappen. Maar deze editie biedt zoals altijd nog veel meer andere interviews, achtergronden, rubrieken en reportages. Een kleine greep:

Max als aanjager van Red Bulls recordregen

Lance Stroll: delicate investering van een kwart miljard dollar

Het andere leven van hotelier & kunstverzamelaar Helmut Marko

Coureur of operazanger? Het dilemma van Giuseppe Campari

Columns Rob Kamphues & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van F1-fotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grand Prix van Canada!

Haal het blad in de winkel of bestel hieronder en krijg ‘m thuisgestuurd (gratis verzending in Nederland!)