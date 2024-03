De machtsstrijd bij Red Bull kostte in Saoedi-Arabië bijna Helmut Marko de kop, waarna Max Verstappen voor hem in de bres sprong en een vertrek naar Mercedes niet werd uitgesloten. In Australië blijken, althans naar buiten toe, de gemoederen tot bedaren gebracht. “Op dit moment heb ik een deal met Red Bull”, aldus Verstappen. Die echter nog maar eens benadrukte dat Red Bull oog moet hebben voor de sleutelfiguren binnen het team.

Zijn huidige contract tot en met 2028 wil hij het liefst uitdienen, vertelde hij in Melbourne ten overstaan van de pers. Maar in zijn relaas beklijfde een ander zinnetje over de toekomst. “We moeten zorgen dat we de sleutelfiguren aan boord houden. Wie dat zijn? Ik ga geen namen noemen.” Het deed denken aan Jeddah, twee weken geleden. De Nederlander nam daar duidelijk stelling toen Marko’s positie binnen het team plots in gevaar kwam. De Oostenrijker, aan wie Verstappen loyaal is, mocht blijven – een schorsing was van de baan.

En daarmee blijft Verstappen op dit moment. “Dat wil ik ook, want je bent als coureur toch een onderdeel van een familie, al die jaren al. Alleen draait het er in de Formule 1 wel om dat je wel blijft presteren als team.” En dus zijn die sleutelspelers zo belangrijk, wilde hij er maar mee zeggen.

De drievoudig wereldkampioen ging daarom nog eens in op de boodschap die hij intern in Saoedi-Arabië ook overbracht: “Er zijn een hoop mensen die hebben bijgedragen aan het succes van Red Bull Racing. Daar moet je oog voor hebben. Dat weten ze nu binnen het team ook.”

Verstappen, op donderdag bij de hospitality van Red Bull in een goed gesprek verwikkeld met teambaas Christian Horner en manager Raymond Vermeulen, wil de best denkbare werkomgeving en probeert ondertussen een balans te vinden in het omgaan met alle perikelen. “Ik wil niet altijd overal teveel betrokken bij zijn. Uiteindelijk ben ik een coureur, moet ik kijken naar of en hoe we presteren en wil ik doen waarvoor ik ben aangenomen: rijden. Hoe bepaalde andere zaken worden afgehandeld, is niet aan mij.”