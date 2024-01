Als Max Verstappen zijn ideale line-up zou mogen kiezen, zou zijn voorkeur uitgaan naar McLaren-coureur Lando Norris. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull zegt dat in een interview met het Duitse Auto, Motor und Sport. “Lando is jong en heeft nog een lange carrière voor zich. Hij kan enorm snel zijn.”

Bij Red Bull heeft Max Verstappen ook komend seizoen nog Sergio Pérez aan zijn zijde. De Mexicaan staat echter al langer ter discussie naar aanleiding van zijn teleurstellende resultaten. Hij heeft echter een contract tot en met het einde van komend seizoen bij de Oostenrijkse renstal. Van Verstappen en Norris is bekend dat de twee het ook naast de baan goed met elkaar kunnen vinden. Norris werd eerder al meermaals in verband gebracht met een overgang naar Red Bull. Voor zijn laatste contractverlenging bij McLaren sprak Norris ook al eens met Red Bull.

Lees ook: Interview Max Verstappen: ‘Ik lijk steeds meer op mijn vader’

Als Max Verstappen zichzelf niet zou mogen kiezen, zou hij overigens gaan voor de huidige McLaren line-up, dus met Norris en de Australische rookie Oscar Piastri. Verstappen hierover: “Beide coureurs zijn goed. Lando is natuurlijk al iets ouder dan Oscar, maar ik denk dat Oscar afgelopen jaar een heel snelle rookie is geweest. Hij kan misschien nog wat zaken bijleren en kan zich qua racepace ook nog iets verder verbeteren, maar afgaande op wat ik nu van hem heb gezien, dan is hij een slimme gast. Hij zal in de toekomst beslist races gaan winnen.”