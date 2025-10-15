De rechtszaak die McLaren tegen voormalig reservecoureur Alex Palou heeft aangespannen, duurt voort. Sinds het begin van de zaak kwamen al onthullingen over de samenwerking tussen de Spanjaard en het Britse team aan het licht. Het is echter niet de enige interessante informatie die uit de rechtszaak komt rollen. Uit documenten over de rechtszaak blijkt nu ook hoeveel rookies betalen om een vrije training bij het Britse team te mogen rijden, en dat bedrag loopt al gauw in de miljoenen.

Vorige week begon in Londen de rechtszaak van McLaren tegen Alex Palou – IndyCar-kampioen en voormalig reservecoureur bij het Britse team. McLaren eist een schadevergoeding van ongeveer twintig miljoen dollar van Palou vanwege contractbreuk. Naast opvallende uitspraken over de komst van Oscar Piastri bij de Britse renstal, leverde de documenten uit de zaak ook interessante informatie op over hoeveel geld rookies moeten neerleggen om een vrije training bij McLaren te rijden.

Zo betaalde 24 Uur van Le Mans-winnaar en WEC-kampioen Ryo Hirakawa 3,5 miljoen dollar – omgerekend rond de 3 miljoen euro – om tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2024 de eerste vrije training te rijden. De Japanse autocoureur mocht daarnaast ook aan twee Testing of Previous Cars (TPC)-evenementen meedoen. Formule 1-teams zijn sinds dit jaar verplicht om vier keer een rookie te laten rijden tijdens een vrije training.

Palou

In de rechtszaak tussen McLaren en Palou draait een deel van de verdediging van de Spanjaard om de financiën in verband met zijn optredens tijdens de TPC-tests en gereden vrije trainingen. De oud-reservecoureur mocht in 2022 nog de eerste vrije training namens McLaren rijden tijdens de GP Verenigde Staten. ‘Verspilde uitgaven’, bestempelt McLaren het nu. Volgens het juridische team van Palou is de coureur de Britse renstal echter niets verschuldigd.

“Deze uitgave was niet ‘verspild’”, aldus documenten die door de verdediging zijn ingediend. “McLaren kreeg precies wat het verwachtte: een F1-reservecoureur van oktober 2022 tot augustus 2023. En een kans om de potentieel van Palou in een F1-auto te beoordelen. Een dergelijke claim wordt verminderd door de 3,5 miljoen dollar die McLaren Racing heeft ontvangen of zal ontvangen voor het toekennen van de kans aan de heer Ryo Hirakawa om de plaats van de heer Palou in te nemen in het ‘Testing Previous Car’-programma. En om daarnaast deel te nemen aan een VT1-testsessie tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2024.”

Het betalen van een team om een vrije training te mogen rijden, is niet nieuw binnen de Formule 1. McLaren-CEO Zak Brown onthulde tijdens een verhoor voor de rechtszaak dat ‘zelfs Lando Norris’ betaalde om deel uit te maken van het F1-team tot aan zijn promotie naar voltijdscoureur in 2019.

