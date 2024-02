McLaren wil zich nog niet in de kaarten laten kijken voor 2024. Woensdag onthulde het team de MCL38, de nieuwe auto voor seizoen 2024. Echter, in een persconferentie legde teambaas Andrea Stella uit dat de beelden niet de auto laten zien waar later die dag mee getest werd. Het team wil zich dit jaar kunnen meten met kampioen Red Bull dus de aerodynamische ontwikkelingen blijven nog even geheim.

LEES OOK: Zak Brown richt pijlen op Red Bull en VisaRB: ‘FIA moet iets doen aan zusterteams’

Volgens Stella had McLaren drie verbeterpunten ten opzichte van vorig jaar. De aerodynamica, de mechanische grip én het bandenverbruik moesten worden aangepakt. Het team hoopt hiermee de stijgende lijn van vorig jaar door te kunnen zetten in 2024. McLaren startte het afgelopen seizoen slecht, maar wist de auto zo goed door te ontwikkelen dat het alsnog negen keer op het podium stond.

Toch is de MCL38 nog niet wat het moet zijn. Volgens Stella zal McLaren zeker in het begin van het seizoen veel aerodynamische aanpassingen moeten doorvoeren. Ook McLaren-CEO Zak Brown was behoedzaam tijdens de onthulling. “Er is werk aan de winkel”, concludeerde hij. Het verwachtingspatroon is wel dat het team uit Woking dit jaar weer meevecht voor podiums en misschien zelfs overwinningen. “Red Bull zal met hun kennis van vorig jaar weer vooraan rijden, maar het hoeft niet lang te duren om dat gat te dichten”, aldus Stella.

Zware competitie

Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri benadrukken dat Red Bull niet de enige tegenstanders zijn. “We weten niet wat de rest gaat doen”, meent Norris, die vorige jaar zeven keer naar het podium reed. “De competitie is ongetwijfeld sterk, het veld zal weer dichter naar elkaar toe kruipen.” Beide McLaren-coureurs kregen woensdag de kans om de MCL38 te testen op Silverstone. “Het is nog moeilijk om te zeggen wat de verschillen zijn, maar er zijn geen nare verrassingen, de auto voelt meteen comfortabel”, aldus Norris.

Volgens Andrea Stella zien we dit jaar dat de auto’s steeds meer op elkaar gaan lijken. “De auto’s worden in grote lijnen hetzelfde, dus alles zal nog dichter bij elkaar komen te liggen. Het budgetplafond en de aerodynamische restricties gaan hun werk doen. Het is aan ons om gefocust te blijven en de beste te zijn in een gelijk speelveld.”