McLaren-teambaas Andrea Stella zegt met een tevreden gevoel terug te kijken op de veelbelovende prestaties van zijn twee jeugdige coureurs Lando Norris en Oscar Piastri en de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Tegelijkertijd beseft hij dat er tegen de dodelijke combinatie van Red Bull en Max Verstappen geen kruit gewassen was. “Zij vormen samen het snelste pakket.”

“Zelfs een uitstekende coureur als Max Verstappen, kan alleen doen wat de auto hem toestaat te doen,” vertelt McLaren-teambaas Stella in het Duitse Auto Motor und Sport. “Wat we afgelopen seizoen in de meeste gevallen zagen met Lando en soms met Oscar was buitengewoon, vooral in de kwalificatie. Maar het is onmogelijk dat onze auto, welke coureur er ook in de cockpit zat, zo snel zou zijn geweest als Red Bull in het tweede deel van de stints. De Red Bull was simpelweg beter met de banden.”

Andrea Stella: “Je kunt de auto scheiden van de coureur. Waar Max Verstappen het verschil maakt, is dat hij altijd deze extreem hoge standaard kan leveren. Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden – in de regen in Zandvoort of toen de omstandigheden in Q3 in Brazilië veranderden – liet Max Verstappen zien wat deze Red Bull-auto kan als hij perfect wordt behandeld.”