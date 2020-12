Mediapas: ‘Er is geen enkel spoor meer van die enorme crash van afgelopen zondag’

In onze videorubriek Mediapas ga je mee op pad met de FORMULE 1-verslaggevers tijdens het raceweekend. Onze man in Bahrein, André Venema, ging op donderdag een kijkje nemen bij de vangrail waar Romain Grosjean afgelopen zondag zijn enorme crash had. De vangrail is hersteld en gewijzigd, van de crash is helemaal niets meer te zien. “Er is geen enkel spoor meer van die enorme crash van afgelopen zondag.”

