Lando Norris kan een megadeal tegemoet zien bij McLaren. “We hebben alle financiële middelen die nodig zijn”, zegt CEO Zak Brown over het doel om de Britse coureur langer aan de renstal te binden. Norris’ huidige contract, waarmee hij volgens Forbes in 2023 15 miljoen dollar verdiende, loopt eind 2025 af.

De Formule 1-grid is bij de start van 2024 hetzelfde als die van eind 2023, maar het is stilte voor de storm: na dit jaar lopen 13 van de 20 contracten af. Dat betekent naar verwachting een enorme verschuiving op de rijdersmarkt. McLaren heeft Lando Norris (eind 2025) en teamgenoot Oscar Piastri (eind 2028) weliswaar al langer aan zich gebonden, maar Brown wil nog verder gaan.

“Het is het beste rijdersduo van het veld. Er is geen enkel bedrag waarvoor ik dat zou willen inruilen”, klinkt het in gesprek met Sky Sports. En dus wil hij de 24-jarige Norris langer aan McLaren binden. Dat het meer dan 15 miljoen dollar zal gaan kosten, realiseert Brown zich naar eigen zeggen ook. Het betekent al snel tientallen miljoenen, omdat het een contract voor meerdere jaren zal zijn en het ook kapers op de kust moet afschrikken. Zorgen maakt de 52-jarige Amerikaan zich niet: “We hebben alle middelen die nodig zijn.”

