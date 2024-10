Terwijl de Formule 1 dit seizoen met onvoorspelbare prestaties en fluctuaties te maken heeft, blijft Mercedes vastberaden. Teambaas Toto Wolff benadrukt dat ze 2025 niet beschouwen als een tussenjaar. Het team, dat dit seizoen enkele hoogte- en dieptepunten heeft gekend, is gefocust op het competitieve niveau en de strijd om overwinningen, zelfs in aanloop naar de nieuwe reglementen van 2026.

LEES OOK: Wolff legt uit waarom Antonelli gelijk bij Mercedes start: ‘Wil hem fris hebben’

Winnen blijft prioriteit

Wolff heeft in een gesprek met Motorsport.com de nadruk gelegd op hun filosofie. “De vraag of we 2025 opofferen voor het volgende jaar wordt continu gesteld. Niki Lauda zei altijd: ‘Wil je deze race winnen of de volgende?’ Mijn antwoord was altijd ‘beide’. We willen simplistisch denken want elke race is belangrijk.” De Oostenrijker gelooft niet dat teams 2025 beschouwen als tussenjaar en de machines zullen uitschakelen, zelfs als de kans om te winnen onzeker is. Met het oog op 2026 is het duidelijk dat Mercedes zich niet alleen richt op het bouwen van een toekomstbestendige auto, maar ook op het behouden van een competitieve spirit in het huidige seizoen en in 2025.

LEES OOK: Russell schrijft Mercedes-progressie toe aan ingenieur Allison én vormdip Red Bull

Onvoorspelbare competitie

Wolff erkent dat het team niet altijd op de toppen van zijn kunnen presteert. “We zijn niet meer het leidende team en dat is een realiteit waar we mee moeten omgaan. De inconsistente in onze prestaties is moeilijk te begrijpen, maar ook die van andere teams. Het lijkt wel alsof een winnend team de volgende race niet verder komt dan P6.” Volgens Wolff is McLaren momenteel het enige team dat stabiliteit toont.

LEES OOK: Vowles waarschuwt concurrentie: ‘Mercedes bouwt uitstekende motor voor 2026’

Met teams als Ferrari die komen en gaan wat betreft hun prestaties, is het een uitdaging voor Mercedes om hun plaats in de competitie te vinden. Wolff wijst erop dat zelfs de meest ervaren teams niet altijd kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. “Voor de zomer had iedereen Ferrari al afgeschreven, maar ze zijn sterker teruggekomen. Dit laat zien hoe onvoorspelbaar de competitie is.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!