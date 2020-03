Mercedes staat ‘volledig’ achter beslissingen FIA en F1: ‘Racen is maar entertainment’

Mercedes heeft zich middels een open brief van teambaas Toto Wolff volledig achter de beslissingen van de FIA en Formule 1 geschaard om de seizoensstart uit te stellen. ‘We houden van racen, maar moeten beseffen dat het niet iets essentieels is’.

De autosportbond FIA en Formule 1-eigenaar Liberty Media kondigden donderdag aan de seizoensstart uit te stellen. Dat deden ze door de races in Nederland en Spanje op de lange baan te schuiven, terwijl Monaco aankondigde haar Grand Prix zelfs helemaal te schrappen.

Eerder waren de Grote Prijzen in Australië, Bahrein, Vietnam en China al uitgesteld. Er wordt nu gehoopt op een seizoensstart begin juni. Maar: alleen als de omstandigheden dat toelaten. De corona-pandemie houdt de hele wereld immers in haar greep. De Formule 1 is daar geen uitzondering op.

‘Racen is geen halszaak’

In een open brief van teambaas Wolff schaart Mercedes zich ‘volledig’ achter die beslissing. “We houden van racen”, begint Wolff zijn brief, erkennende dat het voor elke autosportfan (‘welk team je ook steunt’) frustrerend is dat het seizoen stilligt. “Maar we moeten ook beseffen dat racen entertainment is.”

“Omdat we er zo van houden, nemen we racen zeer serieus. In het grotere geheel der dingen, is het echter zeker niet iets essentieels. De gezondheid en het welzijn van onze fans, teamleden en maatschappij in het algemeen, zijn dat daarentegen wel.”

“Als team en als sport moeten we alles doen om onze mensen te beschermen en te voorkomen dat we het virus verspreiden”, doelt Wolff op de Formule 1’s jaarlijkse wereldtournee, en internationale signatuur. “We staan daarom volledig achter de beslissingen van de FIA en Formule 1.”

“We zullen met de FIA, Formule 1, racepromotors en onze collega-teams werken om de best mogelijke antwoorden te vinden op de vraagstukken waar onze sport de komende maanden mee te maken krijgt”, belooft Wolff. Daarbij hoort ook dat de fabrieksdeuren bij de teams in maart en april drie weken sluiten.

Sport verbroedert voorlopig op afstand

Wolff haalt aan dat sport in het algemeen mensen kan verbinden, verbroedert, maar we ons de komende weken maar beter op afstand van elkaar kunnen verenigen als Formule 1-fans. “Thuis, en niet publiekelijk. Zonder direct contact, dus door te bellen of middels social media.”

Mercedes zal daarbij haar steentje bijdragen aan de pogingen van de rest van de Formule 1-gemeenschap om op een andere wijze ‘een positieve stem’ te laten horen. Maar het belangrijkste: “Blijf veilig. Volg het advies van experts. Houd afstand van elkaar – en blijf je handen wassen.”