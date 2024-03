Het team van Mercedes kende een moeizame start van het Formule 1-seizoen. Waar de silver arrows nog hoge ogen gooiden in de vrije trainingen, liet de W15 het in de openingsrace in Bahrein afweten. George Russell zakte van P3 naar P5, terwijl Lewis Hamilton na een slechte kwalificatie slechts naar de zevende plek reed. In Saoedi-Arabië wil teambaas Toto Wolff het tij direct keren.

Koelingsproblemen bedierven de eerste race voor Mercedes. Concurrent Ferrari was duidelijk een brug te ver voor het team uit Brackley, terwijl regerend kampioen Red Bull in een klasse apart reed op de eerste en tweede plaats. Toto Wolff weet dat er na een “betreurenswaardige” race in Bahrein komend weekend weer kansen liggen in Jeddah.

Onze koeling kwam op zaterdagavond niet overeen met onze voorspellingen”, laat Wolff weten middels een persbericht. “Dat dwong ons al vroeg in de managementmodus, waardoor de bandentemperatuur onder het gewenste niveau daalde. Hierdoor hebben we niet kunnen laten zien waartoe we in staat zijn.” Voor Mercedes betekent het een teleurstellende start van het seizoen. “Maar hier kunnen we van leren.”

Jeddah Corniche Circuit

De focus ligt bij Mercedes nu volledig op de race in Saoedi-Arabië. “Jeddah is een stratencircuit waar de gemiddelde snelheid erg hoog ligt”, legt Wolff uit. “Een mooie kans voor ons om meer te leren over de nieuwe auto. We kunnen onmiddellijk een stap vooruit zetten.” Het team mikt in Jeddah op een veel “consistenter” weekend.

Het relatief nieuwe Jeddah Corniche Circuit was Mercedes in het verleden goed gezind. De baan werd in 2021 uit de grond gestampt, voordat deze in datzelfde jaar zijn debuut maakte op de F1-kalender. Lewis Hamilton ging er toen met de winst vandoor. In totaal hebben de Duitsers hier twee keer op het podium gestaan.

