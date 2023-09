Mercedes zegt ‘met grote interesse’ de juridische stappen van Felipe Massa te volgen. De Braziliaan probeert via de rechter alsnog de wereldtitel van 2008 te bemachtigen. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff kan de zaak mogelijk een precent scheppen, hetgeen weer gevolgen zou kunnen hebben voor de omstreden ontknoping van het WK in 2021. Destijds veroverde Max Verstappen in een zinderende apotheose in Abu Dhabi de wereldtitel ten koste van Lewis Hamilton.

Massa meent dat hij aanspraak maakt op de wereldtitel van 2008. Hij eindigde destijds als tweede in de WK-stand achter Lewis Hamilton. De misgelopen punten als gevolg van Crashgate (video) kostten hem achteraf de titel, zo betogen de Braziliaan en zijn advocaat. De toenmalige F1-baas Bernie Ecclestone heeft toegegeven al langer te weten dat de crash van Neslon Piquet jr. in Singapore destijds opzettelijk was.

Lees ook: Massa’s advocaat heeft volste vertrouwen in rechtszaak om titel 2008

“Interessant om te volgen”, zo reageert Toto Wolff in de paddock van Singapore. “De regels zijn vrij duidelijk in de Formule 1. Er zit een civiele zaak achter. Het zou zeker een precedent scheppen, wat het ook is. We kijken nieuwsgierig toe vanaf de zijlijn.”

FIA gaf toe dat er fouten zijn gemaakt

Of dit mogelijk consequenties kan hebben voor de afloop van het WK 2021, zegt Wolff: “De FIA heeft commentaar gegeven op de race van 2021 met een duidelijke verklaring. Dus daarom kijken we met interesse.” Wolff refereert daarmee aan het feit dat het bestuursorgaan toegaf dat het fouten heeft gemaakt in de afhandeling van de GP van Abu Dhabi. Wedstrijdleider Michael Masi werd om die reden ook de laan uitgestuurd.

Op dit moment staat in de statuten van de FIA dat het CAS in Lausanne de hoogste autoriteit is die een uitspraak kan doen en dat alle personen die betrokken zijn bij een kampioenschap hiermee instemmen. Mocht Massa’s rechtszaak aantonen dat FIA-uitspraken aangevochten kunnen worden buiten de jurisdictie van het bestuursorgaan, dan zou dat aanleiding kunnen zijn voor Mercedes om te overwegen de wereldtitel van Verstappen in 2021 aan te gaan vechten.

Mercedes koos er na de finale in Abu Dhabi voor om uiteindelijk niet verder te gaan met een officieel beroep, omdat de renstal van mening was dat er weinig te winnen viel. De Duitse autofabrikant vreesde bovendien voor enorme reputatieschade.

Lees hier alles over de GP van Singapore met o.a. het complete tijdschema

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!