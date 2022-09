De Grand Prix van Italië kon dit jaar weer ruim honderduizend fans verwelkomen, maar daar leek de organisatie van de race niet op voorbereid. Op sociale media regende het klachten over lange wachtrijen en een slecht token-systeem voor eten en drinken. Monza verontschuldigt zich voor deze ‘ongemakken’ en belooft beterschap voor de toekomst.

In 2020 lag Monza er verlaten bij door het coronavirus. Vorig jaar mochten de tribunes voor de helft gevuld worden, dit jaar mochten alle tienduizenden tifosi weer hun Ferrari toejuichen. Maar liefst 337.000 fans trokken over het hele raceweekend naar het uitverkochte Monza. Op zondag waren er naar schatting 125.000 toeschouwers aanwezig.

Net als veel andere races dit seizoen was ook de Grand Prix van Italië een uitverkochte boel. Daar leek de organisatie niet helemaal op voorbereid te zijn. Zo klaagden aanwezige fans over de lange rijen voor vrijwel alles, van de ingang tot aan de wc’s, shuttlebussen en eet- en drinkkramen. Bovendien bleek het token-systeem met armbanden voor eten en drinken een ramp en waren er niet genoeg waterpunten.

Monza ziet zich na deze klachtenregen genoodzaakt om te reageren. “Autodromo Nazionale Monza betreurt het ongemak van de vele fans die naar de laatste Italiaanse GP zijn gekomen”, laat de organisatie in een verklaring weten.

“De organisatie en haar mensen hebben hun uiterste best gedaan om een evenement te realiseren dat alle bezoekersrecords en alle ramingen heeft overtroffen. Voor Autodromo Nazionale Monza is de ervaring van de fans een prioriteit en daarom is ook met de partners een strenge controle gestart om de oorsprong van eventuele kritieke punten vast te stellen en te onderzoeken en de nodige maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.”