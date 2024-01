Helmut Marko heeft zijn contract bij Red Bull GmbH, de overkoepelende organisatie waar ook de Formule 1-renstal onder valt, met drie jaar verlengd. Daarmee blijft de inmiddels 80-jarige Oostenrijker dus tot en met 2026 als motorsportadviseur verbonden aan de teams van Red Bull Racing en AlphaTauri. Diverse bronnen hebben de contractverlenging inmiddels bevestigd.

Eerder dit seizoen waren er nog geruchten dat Marko onderweg zou zijn naar de uitgang, omdat hij minder goed overweg zou kunnen met de nieuwe leiding van de energiedrankenfabrikant. Marko gold altijd als de vriend en vertrouweling van Red Bulls mede-oprichter Dietrich Mateschitz, die in 2022 overleed.

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen sprak zich gedurende het seizoen zowel intern als extern uit voor een langer verblijf van Helmut Marko, de man die hem in 2014 binnenhaalde bij Red Bull en hem liet debuteren in de Formule 1 in 2015. Inmiddels heeft Helmut Marko zijn handtekening dus onder een nieuwe contract bij Red Bull gezet.