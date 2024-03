Ayao Komatsu is nog maar net begonnen als teambaas bij Haas, maar volgens coureur Nico Hülkenberg doet hij het erg goed in zijn nieuwe positie. Het team kende een goede kwalificatie in Bahrein, en liet in de race een indrukwekkende pace zien in vergelijking met de competitie. Komatsu – een rasingenieur van Japanse komaf – nam begin dit jaar het stokje over van Günther Steiner.

LEES OOK: Komatsu over toekomstige line-up bij Haas: ‘Een enorme verantwoordelijkheid’

Nico Hülkenberg stond in aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië de pers te woord en besprak de rol van teambaas Komatsu. De Duitser is blij met de nieuwe chef Haas. “Natuurlijk werd hij in het diepe gegooid”, legde Hülkenberg uit. “Maar hij heeft zich goed kunnen settelen in zijn nieuwe positie.” Ayao Komatsu werd pas begin januari aangesteld als vervanger van Günther Steiner. “Hij heeft een hele hoop nieuwe verantwoordelijkheden, maar hij doet het erg goed”, aldus Hülkenberg.

Haas liet in Bahrein zien dat de bandenslijtage – die het team vorig jaar parten speelde – is getackeld. Nico Hülkenberg reed een monsterlijke kwalificatie en een eveneens indrukwekkende race. Zijn pace lag gemiddeld hoger dan de Aston Martins, auto’s die normaliter veel hoger in de pikorde worden geschat.

Verfrissend leiderschap

Onder leiding van Ayao Komatsu is het zaak dat de Amerikaanse renstal weer punten gaan scoren. Vorig jaar eindigde het team onderaan in het kampioenschap. Volgens Nico Hülkenberg moet dat wel goedkomen. “Hij (Komatsu, red.) heeft een hele hoop goede ideeën, hij zoekt altijd naar meer performance. Tot nu toe voelt zijn leiderschap erg verfrissend en positief.” Zijn er ook nog overeenkomsten tussen de excentrieke Steiner en zijn opvolger? “Nee, ze zijn héél erg verschillend”, lachte Hülkenberg.

De Italiaans-Amerikaanse Steiner zat vol in de voorbereidingen voor zijn negende seizoen met het team, toen eigenaar Gene Haas hem de deur wees. Inmiddels is bekend dat onze Oosterburen wel weer van zijn ongezouten meningen kunnen genieten. Steiner is dit seizoen tijdens een aantal races analist bij het Duitse RTL.

Lees hier alvast alles over de eerstvolgende Grand Prix in Saoedi-Arabië

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer – 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hier!