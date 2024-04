Ferrari rook in Australië bloed en sloeg toe, in Japan melden Lando Norris en Lewis Hamilton zich met een waarschuwing aan het adres van Red Bull. “We komen dichterbij”, stellen de coureurs van respectievelijk McLaren en Mercedes. Het gat is inderdaad kleiner geworden. Maar of Max Verstappen en Red Bull zich echt zorgen moeten maken, is maar zeer de vraag.

Ferme taal of een poging om de moed erin te houden? Wie Norris en Hamilton zaterdag beluisterde in hun reacties bij F1TV na afloop van de kwalificatie, kan daar verschillend over denken. Neem die eerste: Norris start als derde en heeft met McLaren, met name door een sterke tweede seizoenshelft van vorig jaar, recht van spreken als het gaat om een rol als uitdager van Verstappen en zijn team.

“We staan nog dik twee tienden achter Max”, vertelde Norris na afloop van de kwalificatie. “En dat is gezien de kwaliteiten van hem en van Red Bull een goed resultaat voor ons.” Maar waarom? Het antwoord op die vraag ligt opgesloten in het verschil van nu ten opzichte van dat in het afgelopen seizoen.

‘Op de goede weg’

Norris: “Vorig jaar was het circuit van Suzuka een van de eerste waarop we reden na onze grote update als McLaren-team. Dus het is goed vergelijkingsmateriaal. Je ziet dat we sindsdien nóg een stap hebben kunnen zetten. Toen waren we namelijk een halve seconde langzamer dan Red Bull hier, nu dus nog maar ruim twee tienden. Dat zegt mij dat we op de goede weg zijn.”

Een waarschuwing van Norris dus, maar hoe zit dat dan met Hamilton? In diens geval mag je het aanvallen van Red Bull eerder als een wens dan een serieuze optie zien. Dat weet de coureur van Mercedes zelf ook heus, maar toch probeerde hij iets van een uitdagersrol op zich te nemen. “Want bij ons gaat het ook steeds beter: vorig jaar zaten we een seconde achter Red Bull, nu nog maar zes tienden.”

Dat is goede progressie, vanuit Mercedes-oogpunt is het begrijpelijk dat elke tiende minder verschil met Red Bull er een is om blij van te worden. Dat Hamilton (P7) en zijn teamgenoot George Russell (P9) nog lang niet in staat zijn om Verstappen serieus aan te vallen, weet de zevenvoudig wereldkampioen zelf echter ook wel.

“Ik start als zevende, dat is niet waar je heel happy van wordt. We gaan kijken wat er in de race gebeurt. Meerdere teams zitten qua long runs dicht bij elkaar. Achter Red Bull, dat wel inderdaad. Maar we zijn weer een paar tienden dichter bij gekomen.”