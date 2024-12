Lando Norris gaf alles in Abu Dhabi en bracht McLaren hun eerste constructeurstitel sinds 1998. De race was niet zonder drama: teamgenoot Oscar Piastri werd al in de eerste bocht geraakt door Max Verstappen, waardoor hij achteraan moest aansluiten. Ondanks deze tegenslag bleef Norris gefocust en zorgde hij ervoor dat McLaren de historische strijd met Ferrari in hun voordeel besliste.

Dramatisch begin voor Piastri

De race begon veelbelovend voor McLaren, met Norris en Piastri op de eerste startrij. Maar de hoop op een droomscenario kreeg al snel een klap. Bij de start probeerde Max Verstappen zich tussen Piastri en de apex van de eerste bocht te wurmen, met een touché tot gevolg. Piastri spinde en moest achteraan aansluiten. Het incident maakte de race meteen spannender. Beide Ferrari-coureurs roken namelijk hun kans in de strijd om de titel. Charles Leclerc en Carlos Sainz lagen na de eerste ronde op P6 en P8. Norris, die aan kop reed, kon niet negeren wat er achter hem gebeurde. “Ik zag op de schermen dat Charles al op P8 lag. Dat maakte me nerveus, maar ik wist dat ik mijn focus moest houden en mijn eigen race moest rijden,” stelde Norris.

Focus

Norris wist dat de druk van Ferrari niet ver weg was. Sainz bleef in de eerste stint binnen vier seconden van de McLaren-coureur, wat Norris geen prettig gevoel gaf. “Het gat van 4,2 seconden voelde te klein,” gaf hij toe. “Het was een moeilijke race, maar ik moest gefocust blijven. Voor mij is het makkelijker, omdat ik in de auto zit en de adrenaline voel. Voor het team aan de pitmuur en in de garage was het waarschijnlijk nog zenuwslopender.”

Hoewel Norris zijn werk perfect uitvoerde, verliep de dag voor Piastri minder soepel. De Australiër reed na zijn touché met Verstappen tegen de Williams van Franco Colapinto, wat hem een tijdstraf van tien seconden opleverde. Toch vocht Piastri zich terug naar de tiende plek en pakte daarmee nog één punt. “Het was zonde voor Oscar. Ons doel was het behalen van een één-twee, niet alleen voor de titel, maar ook om het seizoen sterk als team af te sluiten. Het was niet zijn schuld, maar hij heeft een fantastisch seizoen gedraaid. We gaan dit samen vieren. Het hele team verdient dit,” aldus Norris.

