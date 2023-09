Nyck de Vries heeft weer een vast zitje in de autosport. De Nederlander keert na zijn kortstondige Formule 1-avontuur weer terug naar de Formule E.

De Vries maakte naam in de Formule E door in 2021 de titel veilig te stellen in de elektrische raceklasse. Hij reed daar voor het team van Mercedes, waarvoor hij ook test- en reservecoureur was in de Formule 1. Mercedes stapte een jaar later uit de competitie, waardoor De Vries zonder stoeltje kwam te zitten. Voor hem was dat geen groot probleem, want hij had namelijk een contract gekregen bij AlphaTauri in de Formule 1.

We weten inmiddels allemaal hoe dat is verlopen. Na zijn bijzonder vroege ontslag bleef het lange tijd stil rondom de Nederlander. Een paar zuinige woorden naar de pers, een cameo bij een race evenement in Assen, en de aankondiging dat hij een korte cursus aan de universiteit van Harvard ging doen waren de enige dingen die we van hem hoorden. De geruchten deden al de ronde dat hij een terugkeer naar de Formule E zou overwegen. Dat is nu dus bevestigd.

De Vries zal komend seizoen namelijk rijden bij Mahindra Racing. Zijn teamgenoot daar wordt de Zwitserse coureur Edoardo Mortara, die tweede werd in het jaar dat De Vries de competitie won. Beide coureurs hebben een contract voor meerdere jaren getekend bij het team uit India. Mahindra kan de hulp van de beide coureurs goed gebruiken: het afgelopen seizoen werd het team tiende. Slechts één team deed het slechter, namelijk ABT Cupra, waar Nederlander Robin Frijns reed.

