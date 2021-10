Hoeveel boeken hij inmiddels op zijn naam heeft staan? Olav Mol weet het exacte aantal niet. Zijn nieuwste productie Zo werkt de Formule 1, 2022 is vooral een naslagwerk. “Ik vind het logisch dat zo’n boek bij mij vandaan komt.”

Met Zo werkt de Formule 1, 2022 heeft Mol samen met zijn vaste co-auteur Erik Houben feitelijk een opvolger geschreven voor Zo werkt de Formule 1 uit 2017. Vier jaar later valt er, zeker vooruitblikkend op het in de titel genoemde 2022, het jaar van de grote regelrevolutie in de sport, echter genoeg nieuws te vertellen. Aanleiding was er ook genoeg. “Ik krijg via mailtjes en social media veel vragen van jongeren over van alles en nog wat.”

Lees ook: Mol: ‘Hamilton heeft nog nooit zo’n gevecht als met Verstappen gehad’

Er zijn, legt hij uit, immers veel nieuwe Formule 1-fans bijgekomen sinds 2017. Daarnaast is de sport ook al behoorlijk veranderd en komt de grootste verandering er dus nog aan met de nieuwe regels voor 2022. Zo werkt de Formule 1, 2022 is dus zeker geen simpele sequel. “95 procent van wat hierin staat, is nieuw”, vertelt Mol. Een aantal van de topics? Hoe een team in elkaar steekt, wat er in een raceweekend gebeurt, hoe je coureur wordt, de logistiek, etc.

Het resultaat is een boek van 192 pagina’s. “Ik vind het logisch dat zo’n boek bij mij vandaan komt. Ik kan er niks aan doen, maar ik ben in Nederland synoniem voor de Formule 1”, zegt Ziggo Sports Formule 1-commentator. Toch is een boek schrijven wel anders dan commentaar geven. Al is er ook een belangrijke overeenkomst. “In de basis ben ik een verhalenverteller.”

In FORMULE 1 Magazine nr. 14 vind je een winactie voor het nieuwe boek van Olav Mol! Ook lees je hierin het complete interview. Koop FORMULE 1 nr. 14 nu in de winkel of bestel hem hier! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.