Oud-Red Bull-ingenieur Rob Marshall, die vorig jaar de Oostenrijkse renstal inruilde voor McLaren, vertelt over zijn redenen om het team te verlaten. Volgens de Brit werd hij bij Red Bull te ‘blasé’. Het aanbod van McLaren kwam daarom ook op precies het juiste moment.

Rob Marshall werkte zeventien jaar lang als rechterhand van Adrian Newey bij Red Bull. De Brit zette daar eind 2023 een punt achter, en ging per 1 januari 2024 aan de slag bij McLaren. Meer dan een jaar later blikt Marshall terug op zijn besluit om Red Bull vaarwel te zwaaien.

LEES OOK: McLaren nog onbezorgd over instabiele achterkant MCL39: ‘Inherent aan het circuit’

“McLaren vroeg me op het juiste moment”, vertelt de tegenwoordige McLaren-ingenieur tegen PlanetF1. “Ik was op een punt dat ik dacht: ‘Als ik nu niet naar een ander team overstap, ben ik hier waarschijnlijk voor altijd.’ Ik heb echt genoten van mijn tijd bij Red Bull, het was een geweldige plek om te werken. Maar dan kom je in het stadium dat je blasé wordt.”

“En dan gaat de telefoon en wordt gezegd: ‘Wil je weg?’ En je staat op het punt om te zeggen: ‘Nee'”, vervolgt Marshall. “Maar op dat moment denk je: ‘Ik heb mezelf voor de gek gehouden, ik denk dat het waarschijnlijk tijd is om te gaan’.”

LEES OOK: McLaren tipt Williams als nieuwe concurrent: ‘Waren erg competitief’

Blij voor Red Bull

De Britse ingenieur is wel op goede voet bij de Oostenrijkse renstal weggegaan. Marshall is daarom blij dat het team ook zonder hem succes beleeft. Hoewel zijn nieuwe team McLaren de constructeurstitel pakte in 2024, was het Red Bulls Max Verstappen die er met de coureurstitel vandoor ging. “Nu ben ik absoluut blij dat ik ben gegaan en dat ik Red Bull op de juiste manier heb verlaten. Je zou eigenlijk onmisbaar willen zijn, maar Red Bull heeft het duidelijk gered zonder mij. Dat is geweldig. Je wilt niemand in de steek laten”, besluit Marshall.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.