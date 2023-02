Het seizoen 2023 komt met rasse schreden dichterbij. Het belooft weer een spannend seizoen te worden, al wordt het voor sommige coureurs nog een stukje spannender omdat zij voor een nieuw contract zullen strijden. Een overzicht van de contractsituatie van de twintig Formule 1-coureurs.

Max Verstappen (t/m 2028)

De coureur met het langstdurende contract van het veld is tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen. Red Bull is uiteraard blij met de verrichtingen van de 25-jarige Nederlander en beloonde dat vorig jaar met een recordcontract waarmee hij tot en met 2028 zeker is van zijn zitje bij het team van de energiedrankfabrikant.

Sergio Pérez (t/m 2024)

Als teamgenoot van Max Verstappen staat Sergio Pérez vooral voor de taak om zoveel punten mogelijk te scoren voor het team. De Mexicaan kwam in 2021 bij het team en maakte indruk op Red Bull, wat hem een contract tot en met 2024 oplevert. Wel staat zijn positie dit jaar ietwat onder druk met de komst van derde rijder Daniel Ricciardo, al vreest Pérez niet voor een vervanging.

Lewis Hamilton (t/m 2023)

Een van de coureurs waar het op contractueel gebied nog veel over zal gaan, is Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen is nog niet van plan te stoppen met de Formule 1 en opent het liefst de jacht naar zijn achtste wereldtitel. Een contractverlenging lijkt voor de hand liggend voor Hamilton en Mercedes, maar voor nu verloopt zijn contract eind dit jaar.

George Russell (t/m 2023)

George Russell maakte vorig jaar zijn opwachting bij Mercedes en deed het meer dan verdienstelijk als teamgenoot van Lewis Hamilton. De Brit tekende na drie jaar bij Williams een meerjarig contract bij Mercedes, waardoor hij in ieder geval tot eind dit jaar zeker is van zijn zitje. Net als Hamilton geldt ook voor Russell dat het waarschijnlijk is dat hij ook in 2024 te zien is in Mercedes-overalls.

Charles Leclerc (t/m 2024)

Na zijn debuutseizoen bij Sauber in 2018 maakte Charles Leclerc al de overstap naar Ferrari, waar hij als veelbelovend talent het team naar de top moest helpen. Vorig jaar was de eerste keer dat Leclerc zich ook echt in de titelstrijd kon mengen, iets wat hij dit jaar hoopt te herhalen – al is dat met een beter vervolg dan vorig jaar, toen hij genoegen moest nemen met de tweede plek. Hij hoeft dit jaar niet te vrezen voor zijn zitje: zijn contract loopt pas eind 2024 af.

Carlos Sainz (t/m 2024)

Carlos Sainz veroverde vorig jaar zijn eerste Formule 1-zege en eindigde vijfde in het klassement. Hij kende een uitdagend seizoen, maar de ‘Chili’ is net als teamgenoot Leclerc zeker van zijn stoeltje bij de Scuderia tot eind 2024. Daarnaast verzekerde hun nieuwe teambaas, Frédéric Vasseur, dat zij een gelijke status zullen genieten dit seizoen, al zou dat bij een titelstrijd met een ander team wel eens kunnen veranderen.

Esteban Ocon (t/m 2024)

Al vroeg kreeg Esteban Ocon een contractverlenging tot en met 2024 bij Alpine. De Fransman moest zich de afgelopen seizoenen bewijzen naast Fernando Alonso, maar krijgt dit jaar een nieuwe teamgenoot in de vorm van oud-AlphaTauri-coureur Pierre Gasly.

Pierre Gasly (t/m 2024)

Als nieuwkomer bij Alpine kan Pierre Gasly rekenen op een meerjarig contract, waardoor hij dit jaar en in 2024 aanspraak maakt op het zitje naast landgenoot Ocon. De verwachtingen van Gasly bij Alpine zijn hoog: CEO Laurent Rossi hoopt dat Gasly het team naar een hoger niveau kan tillen met zijn ervaring uit de Red Bull-familie.

Lando Norris (t/m 2025)

Bij McLaren was al een tijdje duidelijk dat Lando Norris de kopman zou worden van het team. De jonge Brit heeft zich de afgelopen seizoenen bewezen bij McLaren, al kon hij door de prestaties van de auto nog niet tot een zege komen. Wel zijn zijn resultaten uitstekend en hij is daarom vastgelegd tot en met 2025, al lijken andere teams ook wel interesse te hebben in de diensten van Norris.

Oscar Piastri (t/m 2024)

Na de veelbesproken ‘Piastrigate’ maakt Oscar Piastri dit jaar zijn debuut. Dat had bij Alpine moeten gebeuren, maar het was McLaren dat hem wist weg te kapen. De Formule 2-kampioen van 2021 staat voor een lastige taak als teamgenoot van Lando Norris, maar krijgt van McLaren twee jaar de tijd om zich te bewijzen.

Valtteri Bottas (t/m 2025)

Jarenlang moest Valtteri Bottas voor een contract strijden bij Williams en Mercedes, maar bij Alfa Romeo kon hij voor het eerst in zijn carrière een meerjarig contract krijgen. De Fin greep die kans met beide handen aan en is voor de langere termijn vastgelegd. Het gaat om een meerjarig contract waardoor hij tot en met 2025 voor Sauber rijdt, al hoopt de Fin ook in 2026 als fabriekscoureur van Audi aan de slag te kunnen.

Guanyu Zhou (t/m 2023)

Waar Valtteri Bottas zekerheid heeft, heeft teamgenoot Guanyu Zhou dat niet. De Chinees had een prima debuutseizoen, maar weet ook dat het dit jaar beter moet als hij langer in de Formule 1 wil blijven. Dit jaar loopt zijn contract af en met Sauber-junior Théo Pourchaire als reservecoureur en veelbelovend talent zal Zhou zich moeten bewijzen.

Fernando Alonso (meerjarig contract)

Bij Alpine kreeg Fernando Alonso een aanbod voor meerdere jaren, maar dat was als constructie van één jaar plus een optie voor nog een jaar, op basis van prestaties. Maar uiteindelijk zou er volgens de plannen van Alpine plaatsgemaakt moeten worden voor Oscar Piastri, waardoor de 41-jarige Alonso naar Aston Martin verkaste. Daar heeft de tweevoudig wereldkampioen een contract tot en met 2024 op zak.

Lance Stroll (t/m 2023)

De meest bijzondere contractsituatie is die van Lance Stroll. Als zoon van Aston Martin-teameigenaar Lawrence Stroll kan Stroll ook in 2023 rekenen op een Formule 1-zitje. Over het contract van de 24-jarige Canadees wordt weinig gezegd door het team zelf, maar men kan ervan uitgaan dat hij ook op de langere termijn in de Formule 1 rijdt.

Kevin Magnussen (t/m 2023)

Zijn comeback in de Formule 1 kwam onverwachts: Kevin Magnussen kreeg vorig jaar een aanbod van Haas F1 nadat het contract van Nikita Mazepin verscheurd was. De Deen kreeg meteen een meerjarig contract aangeboden, maar dat contract loopt dit jaar af. Voorlopig presteert Magnussen naar verwachting bij Haas F1, dus lijkt een contractverlenging goed mogelijk.

Nico Hülkenberg (t/m 2023)

Bij Haas F1 keert een oude bekende terug: Nico Hülkenberg. Hij was voor het Amerikaanse team de aangewezen man om met al zijn ervaring het team naar voren te helpen in het middenveld. De 35-jarige Duitser, die landgenoot Mick Schumacher vervangt, krijgt in ieder geval dit jaar de kans om weer aan het ritme gewend te raken en maakt ook aanspraak op het zitje in 2024.

Nyck de Vries (t/m 2023)

Een van de nieuwkomers dit seizoen is Nyck de Vries. Na jaren van omwegen maakt de 28-jarige coureur dit jaar dan eindelijk zijn echte Formule 1-debuut bij AlphaTauri. Op papier gaat het in ieder geval om een contract voor 2023, zoals aangekondigd in het persbericht destijds, al zou het gaan om een meerjarige deal met Red Bull. Over de precieze contractduur kon De Vries zelf weinig kwijt, dus daar kan nog een vraagteken achter.

Yuki Tsunoda (t/m 2023)

Als er iemand is die dit jaar extra hard moet vechten voor een contractverlenging, dan is het Yuki Tsunoda wel. De Japanner begint aan zijn derde seizoen bij AlphaTauri en hoewel hij vorig jaar een duidelijke stap voor had gezet, moet hij vrezen voor het jonge talent van het Red Bull-opleidingsteam. Maar liefst zes Red Bull-juniors kloppen aan op de Formule 1-deur nu zij zich willen bewijzen in de Formule 2. Tsunoda’s contract loopt dit jaar af, dus hij moet flink aan de bak.

Alexander Albon (t/m 2024)

Alexander Albon zette onlangs zijn handtekening onder een nieuw contract, waardoor hij dit jaar en in 2024 als de ervaren coureur het team moet leiden. De Britse Thai mocht van Red Bull de overstap maken en dat beviel hem tot nu toe uitstekend. De resultaten zijn nog niet naar wens, maar die uitdaging gaat Albon graag aan.

Logan Sargeant (t/m 2023)

Ten slotte heeft de Formule 1 er met Logan Sargeant een nieuwe Amerikaanse coureur bij. De Williams-junior zou oorspronkelijk nog een jaar in de Formule 2 rijden, maar hij behaalde genoeg superlicentiepunten en maakte indruk en kreeg zo het Formule 1-zitje. Voor nu moet Sargeant het doen met één jaar, maar als hij zich bewijst zou niets een contractverlenging in de weg moeten staan.

