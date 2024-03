Sergio Pérez wil dit jaar een grotere uitdaging zijn voor teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan ging vorig seizoen goed van start, maar liet het daarna afweten tegen de ontketende kampioen. In 2024 heeft Pérez een aantal wijzigingen doorgevoerd in zijn voorbereiding, om Verstappen het vuur aan de schenen te kunnen leggen in de strijd om het kampioenschap.

LEES OOK: Verhitte Tsunoda mikt op Red Bull-stoeltje: ‘Moet emoties beter controleren’

Red Bull-coureur Sergio Pérez eindigde vorig jaar op de tweede plaats in het WK, met een gat van liefst 290 punten op teamgenoot Verstappen. Dit jaar mag het niet zover komen. De Mexicaanse veteraan praat in de Beyond the Grid podcast over zijn voorbereiding voor 2024 en wat er vorig jaar misging in strijd om de titel.

“In 2023 maakte ik gewoon te weinig progressie tijdens een raceweekend”, aldus Pérez. “Ik begon altijd sterk, maar daarna verbeterde ik niet meer. Het is essentieel dat je jezelf van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag blijft verfijnen. Daarbij moet je elk weekend weer kunnen maximaliseren, elke race weer een stukje beter worden. Als me dat lukt, weet ik dat ik een goed jaar zal hebben.”

Buiten de raceweekenden benadrukt Pérez het belang van een goed reisschema in het overvolle 2024. “Ik heb me fysiek goed voorbereid”, aldus Checo. “Ook de auto voelt goed, ik moet alleen het reizen zien te minimaliseren. Nu zijn we nog vrolijk en fris, maar als we halverwege zijn en we moeten nog vijftien races, is het belangrijk dat we nog energie over hebben.”

Pérez in de strijd met Verstappen

Alles wijst erop dat Red Bull – net als in 2023 – weer de snelste auto in handen heeft. In het afgelopen seizoen ging Pérez goed van start met de RB19, maar wist hij de potentie van zijn bolide daarna niet meer te benutten. Max Verstappen domineerde de rest van het seizoen, terwijl zijn teamgenoot vaak achter de feiten aanliep. De tweede plek in Bahrein is een goed begin, nu is het de vraag of Checo ook een overwinning kan forcereren.

Lees hier alvast alles over de eerstvolgende Grand Prix in Saoedi-Arabië

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer – 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hier!