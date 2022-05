Sergio Pérez had op meer gehoopt dan de vierde plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. De Mexicaan beklaagt zich over de balans van de RB18: “Het was nooit ideaal.”

Pérez oogde sterk op het Miami International Autodrome. Hij noteerde in de derde vrije training nog de snelste tijd, maar leek vanaf de eerste kwalificatiesessie al te worstelen. De Mexicaan kreeg het in Q3 uiteindelijk niet voor elkaar, al scheelde het weinig met teamgenoot Max Verstappen.

“Het was niet genoeg”, geeft Pérez toe bij Viaplay. “Ik voelde me niet zo op mijn gemak als in de derde vrije training. Ik verloor wat balans in de langzamere secties. Het was ofwel te veel overstuur ofwel te veel onderstuur. De balans was nooit ideaal, het is een beetje jammer”, legt de Mexicaan uit.

Teamgenoot Verstappen klonk hoopvol over de race, ook Pérez hoopt dat Red Bull het Ferrari het lastig kan maken. “Hopelijk kunnen we morgen snel zijn en een sterke pace hebben in de race”, besluit Pérez.