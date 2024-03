Volgens Sergio Pérez zou een vertrek van Max Verstappen een enorme klap zijn voor Red Bull. Dat zei de Mexicaan in Australië. Hij reageerde daar voor het eerst op de geruchten rondom een eventueel vervroegd afscheid van de Nederlander.

Verstappen zei er zelf ook het een en ander over in Melbourne. En hoewel Pérez er liever het zwijgen toe wilde doen, ging hij desgevraagd toch in op de perikelen rond Red Bull. “Ik moet naar mezelf kijken, niet met andere coureurs bezig zijn. Maar toch, een vertrek van Max zou een enorme klap zijn voor het hele team. Er is lang gewerkt aan harmonie, dat is gelukt, we zijn één en we zijn goed bezig.”

Van clausules in contracten, weet Pérez naar eigen zeggen niets. “Ik heb zelf in elk geval niet een clausule in mijn contract. Wat er in zijn overeenkomst staat, zou ik niet weten. Het doet er ook niet veel doet voor mij. Wat ik zie, is een Max Verstappen die heel erg betrokken is bij het team waarvoor we beide rijden.”

En een snelle Max Verstappen, dat is óók wat Pérez naar eigen zeggen dit seizoen opnieuw ziet. “Hij maakt zelden tot nooit een vergissing en is op dit moment van alle coureurs de enige die het volledige potentieel van zijn auto benut. Ik kijk heus naar hoe hij het doet, hoe hij het maximale uit de wagen haalt. Maar ik moet het op mijn manier doen en zorgen dat ik op z’n minst bij hem in de buurt kom.”

Met twee keer een tweede plaats heeft de Mexicaan tot nu toe achter Verstappen het best gepresteerd van alle andere Formule 1-coureurs. “Ik denk dat ik progressie boek. Het momentum is bovendien ook goed”, knikt Pérez. “En wat mij betreft zit er nog veel meer in het vat.”