De stoom kwam onder Sergio Pérez’ helm vandaan, nadat hij van zijn engineer te horen had gekregen dat ook zijn laatste rondje in deel II van de kwalificatie voor de Oostenrijkse GP hem door het overschrijden van track limits was ontnomen. “Kunnen we niet nog een keer naar buiten? Dit is verdorie een grote grap.”

Voor de vierde keer op een rij slaagde Pérez er niet in zich voor de knock-outfase van de kwalificatie te plaatsen. Net als eerder in Miami, Monaco, Barcelona en Canada strandde de Mexicaan vroegtijdig. Boosdoener waren ditmaal de track limits, waarover ook Max Verstappen eerder in de tijdstraining al had geklaagd. Met name bij het uitkomen van de voorlaatste bocht kleurden nogal wat coureurs buiten de witte lijnen. Pérez deed het in Q2 drie keer, waardoor hij werd uitgeschakeld. “Dit is verdorie een grap”, bromde hij.

VIDEO: Zie hier hoe Pérez de track limits overschreed en zijn eerste reacte

Voor de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen – hij staat in het WK inmiddels 69 punten achter de regerend wereldkampioen – staat er zondag bij het hoofdnummer vanaf de vijftiende startplek opnieuw een inhaalrace op het programma. Op het korte circuit in de Alpen wordt het nog een flinke uitdaging ver naar voren te komen, ook al zijn er drie DRS-zones beschikbaar.