Oscar Piastri is niet zo bezig met de successen van zijn eerste seizoen. Ook vergelijkingen met andere coureurs doen de Australiër niet zo veel. Voor hem ging het dit jaar vooral om het opdoen van ervaring.

Het eerste jaar in de Formule 1-carrière van Oscar Piastri is bepaald geen slecht jaar geweest. De Australiër beleeft een van de beste debuutseizoenen sinds Lewis Hamilton en Sebastian Vettel zestien jaar geleden hun opwachting maakten. Met een overwinning in de sprint en twee podiums op zijn naam kan de McLaren-coureur dit jaar als een succes beschouwen.

Toch wil Piastri zelf nog niet al te positief naar zijn eerste jaar kijken. “Als coureur wil je altijd meer”, zegt hij in gesprek met Speedcafé. “Zo zijn wij nou eenmaal geprogrammeerd. Er zijn zeker dingen geweest die ik graag wil verbeteren. Ik wist dat dit jaar vooral zou draaien om het leren van nieuwe dingen. Maar dat gezegd hebbende zijn er echt wel fantastische momenten geweest dit jaar. De winst in de sprint en dan de tweede plek in Qatar, mijn eerste podium in Japan en de zaterdag op Spa. Dat ik nipt het podium miste in Silverstone vanwege een slecht getimede safety car is iets wat ik nog steeds als een hoogtepunt zie. Dus ik heb erg veel geleerd.”

De vergelijking met Hamiltons eerste jaar in de Formule 1 doet hem niet zoveel. “Eerlijk gezegd probeer ik niet zo bezig te zijn met vergelijkingen. Het is natuurlijk geweldig om zoveel steun en erkenning te krijgen, daar ben ik ook erg dankbaar voor. Maar ik probeer er niet meer achter te zoeken dan dat. Uiteindelijk bepaal ik zelf hoe hoog ik de lat leg en weet ik zelf wel wanneer ik het goed of slecht heb gedaan. Plus, de regels rondom het testen waren heel anders toen Lewis zijn debuut maakte en er waren toen geen sprintraces. Het is dus niet echt mogelijk om een goede vergelijking te maken.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas: tijdschema, nieuws en meer

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde