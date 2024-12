Na een turbulent seizoen heeft McLaren geschiedenis geschreven met de eerste constructeurstitel in 26 jaar. Hoewel Max Verstappen ongenaakbaar bleef in het individuele kampioenschap, gooide McLaren met een ijzersterke upgrade in Miami roet in het eten van Red Bull. Lando Norris pakte zijn eerste zege van het jaar, en samen met teamgenoot Oscar Piastri vormde hij een duo dat niet te stoppen was. Toch legt Piastri uit dat echte vriendschap in de Formule 1 zeldzaam is omdat hun samenwerking in de toekomst weleens flink op de proef kan worden gesteld.

Papaya-regels

Norris groeide uit tot een consistente winnaar dankzij zowel zijn eigen talent als de technische vooruitgang van McLaren. Toch was het niet alleen Norris die indruk maakte. In zijn tweede seizoen bewees Piastri zich als een kracht om rekening mee te houden, waardoor McLaren week na week punten binnenhaalde. Om te voorkomen dat de interne strijd tussen Norris en Piastri zou escaleren, introduceerde McLaren de papaya-regels. Deze regels moesten botsingen op de baan vermijden, vooral gezien beide coureurs regelmatig vooraan reden.

Hoewel het duo een ogenschijnlijk harmonieuze relatie onderhoudt, hint Piastri op mogelijke spanningen in de toekomst. “We hebben gezien hoe dingen kunnen veranderen als je om de eerste en tweede plek strijdt,” zei hij in een interview met The Gentleman’s Journal. “Kijk maar naar Hamilton en Rosberg.” De Australiër benadrukte dat ware vriendschappen in de Formule 1 zeldzaam zijn. “Je probeert je teamgenoot altijd te verslaan. Dat maakt echte vriendschap lastig, zeker als je op dit niveau racet.”

Geen tijd voor vriendschap

Hoewel Norris en Piastri professioneel met elkaar omgaan, blijft hun contact beperkt tot het circuit. “We hangen niet veel buiten de baan rond,” gaf Piastri toe. “Daar is simpelweg geen tijd voor.” Een uitzondering was een potje padel, waarin Piastri zijn teamgenoot uitdaagde.

Met het constructeurskampioenschap op zak richt McLaren de pijlen op 2025. Piastri maakt zijn ambities duidelijk: “Ik wil op de lange termijn wereldkampioen worden. Dat is waarom we hier zijn, toch?”

