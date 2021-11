Sergio Pérez wil vanaf nu elk weekend op het podium zien te eindigen om Red Bull naar de constructeurstitel te helpen. Daarvoor zal elk raceweekend volgens de Mexicaan wel ‘zo perfect mogelijk’ moeten zijn.

Red Bull naderde Mercedes tot één punt bij de constructeurs na de zege voor Max Verstappen en de derde plaats voor Pérez in Mexico. Zo heeft het team met vier races te gaan nog altijd zicht op de titel, al zullen beide coureurs daar wel voor moeten blijven knokken. Pérez wil zijn podiumreeks van drie races de rest van het seizoen dan ook nog uitbouwen om het team daarbij te helpen.

Foto: BSR Agency

“Ja, absoluut”, antwoordt Pérez stellig als hem gevraagd wordt of het podium vanaf nu het minimale is. “We bevinden ons nu in een spannend gevecht met Mercedes. Elk puntje maakt een groot verschil na Abu Dhabi”, doelt de Mexicaan op de laatste race van het seizoen. “We moeten blijven pushen en proberen om elk weekend zo perfect mogelijk te zijn.”

Voor Pérez telt vooral het teambelang, maar hij heeft zelf ook nog zicht op de derde plaats in het kampioenschap. Hij heeft namelijk een achterstand van twintig punten op Valtteri Bottas. Met nog vier races te gaan is dat een gat dat zeker nog te overbruggen is voor de teamgenoot van Max Verstappen. “Er zijn niet veel races te gaan, maar het kan elk weekend wel schommelen. Als we gewoon zo blijven werken, dan is alles mogelijk”, aldus Pérez.

Het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico werd van tevoren al bestempeld als Red Bull-circuit en dat bleek uiteindelijk ook het geval, al was het daarvoor nog in Austin dat Red Bull op het ‘Mercedes-circuit’ wist te winnen. Van het Braziliaanse Interlagos wordt ook gezegd dat het een Red Bull-circuit is, al is het volgens Pérez niet met honderd procent zekerheid te zeggen dat zij er opnieuw beter zullen zijn.

“Het zit gewoon zo dicht bij elkaar”, legt hij uit. “We zagen in Mexico al dat zij in de kwalificatie sterker waren, maar wij waren sterker in de race omdat Max de leiding nam. Als zij wel aan de leiding waren gebleven, dan zou het er allemaal heel anders uit hebben gezien”, stelt Pérez. “Het gaat dus wel spannend worden. We zullen wel zien wie de overhand heeft.”

