Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Mark Webber en Sebastian Vettel maken voor de slotrace van 2010 in Abu Dhabi alle vier nog kans op de wereldtitel. Er ontvouwt zich onder kunstlicht een intrigerende apotheose.

Het seizoen is een achtbaan, de titelstrijd is vanaf de allereerste race adembenemend. Elk weekend brengt dezelfde spannende vraag met zich mee: wie wint er dit keer? In 2010 zijn er namelijk geen garanties. McLaren, Red Bull en Ferrari hebben een bolide gebouwd die in staat is races te winnen, waardoor elke voorstelling een onvoorspelbaar schouwspel wordt.

Dit creëert een intrigerend scenario: voor de laatste race zijn er nog vier coureurs die het seizoen als wereldkampioen kunnen afsluiten. Fernando Alonso leidt de dans met acht punten voorsprong op Mark Webber. Sebastian Vettel volgt op de derde plaats met een achterstand van vijftien punten op de Spaanse wereldkampioen. De vierde pretendent is Lewis Hamilton, met een minimale kans, gezien zijn achterstand van 24 punten.

Bij aankomst blaakt Alonso van vertrouwen. “Het is nu tijd”, gelooft hij. De Spanjaard, al in het bezit van twee wereldtitels, weet wat er nodig is voor succes. In tegenstelling tot Alonso hebben Vettel en Webber deze ervaring niet. Toch hebben ze een ander voordeel: ze rijden voor dezelfde renstal, hetgeen strategische mogelijkheden biedt. Webber is vastberaden. “Het moment van de definitieve beslissing is aangebroken.”

Op zaterdag schittert de ster van Vettel. De jonge Duitser verovert zijn tiende polepositie van het seizoen, Alonso stuurt zichzelf naar de derde startplek. Een vierde plek in de race volstaat voor de titel. Webber presteert matig in de kwalificatie en klokt de zesde tijd.

Opgewonden sfeer in Abu Dhabi

De sfeer in de paddock is anders dan anders. “Iedereen was opgewonden, je voelde de spanning. Het was vooral lastig geduldig te blijven”, zo omschrijft Vettel het. Wanneer op 14 november 2010 de vijf lampen uitgaan in Abu Dhabi is het de Duitser die de leiding behoudt. Alonso verliest zijn derde positie aan Jenson Button, maar herovert deze al snel.

De Spanjaard ligt op koers voor zijn derde wereldtitel. Althans, daar lijkt het op. Webber is vroeg naar binnen gekomen en kiest voor een alternatieve strategie. Hierdoor komt hij snel vast te zitten in verkeer. Desondanks vreest Ferrari voor een strategische meesterzet en besluit het Alonso vanaf de derde plek ook naar binnen te halen.

Ferrari heeft zich verrekend, want na deze pitstop zit zowel Alonso als Webber muurvast in het middenveld op een baan waar inhalen vrijwel onmogelijk is. Alonso komt daardoor in ronde 17 achter de Rus Vitaly Petrov in zijn Renault het circuit weer op. Alonso moet de vierde plek verzilveren voor de wereldtitel, het is voor hem cruciaal dat hij Petrov inhaalt. Voor Webber lijkt de titel dan al uit zicht.

Alonso staat voor een grote uitdaging, want de Renault beschikt over een hoge topsnelheid. Zijn race-engineer stelt alles in het werk zijn getalenteerde protegé aan te sporen. “Gebruik al je talent, we weten hoe groot het is”, moedigt hij Alonso aan. Zelfs deze opbeurende woorden blijken niet te helpen. De Spanjaard slaagt er niet in Petrov voorbij te steken en finisht als zevende, Webber komt als achtste binnen. Vettel is de lachende derde en kroont zich tot jongste wereldkampioen ooit.

Alonso zit na afloop vol frustraties. Op weg naar de garage na de finish maakt hij een minachtend gebaar wanneer hij naast de Renault van Petrov rijdt. Het verleidt SkySports’ commentator Martin Brundle tot een treffende: “Get real, son.” Met enige tegenzin betreedt de Spanjaard uiteindelijk het vierkantje om de media te woord te staan. “Petrov vocht alsof zijn leven ervan afhing. Het doet pijn op deze manier de titel te zien ontglippen”, bekent Alonso.

Ook Webber voelt de pijn. “Er komen zoveel emoties los, je bent er zo dicht bij maar je haalt het net niet. Dat is vreselijk.” Hoewel velen zich Abu Dhabi 2010 herinneren als het moment waarop Vettel zijn eerste wereldtitel behaalt, blijft het voor sommigen een weekend vol pijn. Het markeert niet alleen de triomf van Vettel, maar ook de zwarte dag voor Alonso en Webber.

Fernando Alonso (ESP) Ferrari in parc ferme. Formula One World Championship, Rd 19, Abu Dhabi Grand Prix, Race, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE, Sunday 14 November 2010.

