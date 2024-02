Op Ferrari’s eigen testcircuit Pista di Fiorano rijden Charles Leclerc en Carlos Sainz morgen hun eerste rondjes in de bolide voor komend seizoen. De afgelopen dagen en weken ging het vooral over de komst van Lewis Hamilton in 2025. Hoe is het nu gesteld met de dynamiek in het team? Wordt het een seizoen vol gedonder? Giedo van der Garde denkt dat het wel mee zal vallen. “Ik verwacht dat Ferrari opnieuw een goede stap kan maken.”

Ferrari was afgelopen seizoen het enige team dat Red Bull een keer in een race wist af te troeven. In Singapore boekte Carlos Sainz (foto boven) de tweede overwinning van zijn carrière. Voormalig F1-coureur en Viaplay-analist Giedo van der Garde constateert dat de Italiaanse renstal zich onder teambaas Frédéric Vasseur sowieso in de goede richting ontwikkelt.

“Ferrari had vorig seizoen een moeizame start, maar gaandeweg het jaar kwam men toch wel sterk terug. De auto was snel op de lange rechte stukken en in de langzame bochten. Als men in de ontwikkeling voor komend seizoen heeft gefocust op de snelle bochten, denk ik echt dat ze tot mooie dingen in staat zijn”, zo stelt Van der Garde.

De presentatie van de auto’s staat dinsdag om 12.00 uur gepland. Het team toonde maandag op social media al even een sneak preview van de nieuwe SF-24. Zie hieronder.

‘Duidelijkheid kan druk bij Sainz wegnemen’

De transfer van de eeuw werd het al genoemd. De aangekondigde overgang van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari zorgde voor een schokgolf in de Formule 1-wereld, niet in de laatste plaats bij Ferrari zelf. Charles Leclerc zou naar verluidt ‘geschokt en teleurgesteld‘ zijn geweest toen hij het nieuws vernam. Eerder had de Monegask immers zelf zijn handtekening onder een nieuw vierjarig contract gezet zonder dat hij werd geïnformeerd over de plannen van het team om Hamilton vast te leggen. En Carlos Sainz weet dat hij zijn heil elders moet zoeken.

Lees ook: Lewis Hamilton: ‘Rijden in rood Ferrari is een jeugddroom’

Dat laatste hoeft zeker geen nadeel te zijn, meent Van der Garde. “De duidelijkheid dat dit zijn laatste jaar bij Ferrari is, kan juist ook wat druk bij Sainz wegnemen. Hij kan vrijuit racen en zal er veel aan gelegen zijn om zijn hoofdstuk bij Ferrari op een goede manier af te sluiten.”

Leclerc zal volgens Giedo van der Garde ‘mega gemotiveerd’ zijn. “Hij is in ieder geval komend seizoen nog de nummer één. Volgend jaar met Lewis naast hem zal er één en ander veranderen uiteraard, ook in de verhoudingen, maar Leclerc kan het ook als een kans zien. Ik denk dat hij nog heel veel kan leren van Hamilton. Leclerc is vet snel in de kwalificaties, maar Hamilton is beter qua racepace. Als het gaat om de set-up van de auto, bandenmanagement, strategie en dat soort zaken, dan heb je aan Hamilton wel een hele goede.”

‘Hamilton heeft inmiddels minder last van zijn ego’

Van der Garde vervolgt: “En vergeet niet, Hamilton is inmiddels 39 jaar en heeft wat minder last van zijn ego in vergelijking met zijn jongere jaren. Met George Russell heeft hij bij Mercedes volgens mij ook een prima werkrelatie. Dus nee, ik verwacht niet meteen oorlog straks bij Ferrari. Integendeel, de komst van Hamilton betekent juist een megaboost voor het team, ook nu al. Ik verwacht dat ze bij Ferrari dit jaar al een goede stap kunnen maken, maar zeker volgend jaar ook.”

In het geruchtencircuit worden ook namen van toonaangevend technisch personeel in verband gebracht met Ferrari. Zo zou de Fransman Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull en de rechterhand van meesterontwerper Adrian Newey, hoog op het verlanglijstje staan van zijn landgenoot Vasseur. “Waché heeft natuurlijk heel veel kennis van zaken. Ze kennen elkaar goed, dus ook wat dat betreft zou het niet onlogisch zijn. Vasseur zal in ieder geval nog wel meer goede mensen gaan halen.”