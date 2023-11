Een knotsgekke Grand Prix van Las Vegas wacht zondagochtend om 7.00 uur Nederlandse tijd. De temperaturen zijn laag en de bandenslijtage hoog. En omdat het de eerste race ooit wordt op dit circuit, weet niemand precies vooraf wat het effect van dat alles zal zijn. De favoriet op basis van long runs? Max Verstappen, wie anders. Maar voor wie een gokje aandurft: alles op rood.

Laten we beginnen met dat laatste. Rood als in: Ferrari. Want niet voor niets pakte Charles Leclerc op overtuigende wijze pole position voor de race in Las Vegas. Dat zegt niks over zijn kansen op de zege: van zijn laatste elf poles zette hij er nul (!) om in winst. Een gelukje was de P1 overigens niet in ‘Sin City’: Ferrari laat al het hele weekend zien dat de bolide er goed uit de voeten kan.

Alles op rood?

Kan Leclerc dan eindelijk eens een overwinning boeken dit seizoen? “Als er een kans is om een race te winnen, dan is het deze”, zei hij daar zelf na de kwalificatie al over. All-in dus voor de winst, zou je kunnen zeggen. Het kan: hoewel de racepace van Red Bull beter was tijdens de vrije trainingen, zat Ferrari daar gemiddeld genomen slechts vijfhonderdsten van een seconde achter.

Zowel Ferrari als Red Bull zal het echter van één coureur moeten hebben. Het wordt vanuit die teams een duel tussen Leclerc en Verstappen. De Nederlander is, ondanks de pole voor Leclerc, favoriet. Niet alleen door de betere racepace van zijn bolide, ook omdat hij als tweede start. Het managen van de banden zal hard nodig zijn, maar laat de Nederlander daarin nou juist de beste zijn van het veld. Dus om maar even in Vegas-termen te blijven: Verstappen is een safe bet.

En de rest? Sergio Pérez vergooide in de kwalificatie zijn kansen op winst door weer eens in Q2 te blijven steken. Een podium zal voor hem het hoogst haalbare zijn. Dat geldt eveneens voor Leclercs teamgenoot Carlos Sainz. Hij start als twaalfde. Dat is het gevolg van een gridstraf voor het vervangen van allerlei onderdelen na het putdeksel-incident in de eerste vrije training. Niet dat de Spanjaard daar iets aan kon doen, maar volgens de stewards is er nu eenmaal geen uitzondering mogelijk op de regel.

Inhaalrace en banden

Een inhaalrace wacht meerdere coureurs, niet alleen Pérez en Sainz. Ook Lewis Hamilton en helemaal Lando Norris en Oscar Piastri. Dat is veelbelovend voor de amusementswaarde. Met ook nog eens de twee Williams-auto’s startend in de top-6 wijst kan het wel eens een verrassende uitslag worden in Las Vegas.

Wie gaat er het beste om met de banden? Wie krijgt ze het snelst op temperatuur en kan zodoende de ‘graining’ tot een minimum beperken? De race zal vermoedelijk qua banden uitmonden in een slijtageslag. Met alle gevolgen van dien – komt dat zien.

En verder…

…was de laatste Grand Prix van Las Vegas in 1982

…is de baan 6201 meter lang

…telt het circuit zeventien bochten

…heeft Pirelli de drie zachtste bandencompounds meegenomen

