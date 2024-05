Voor de derde keer in zijn carrière begint Charles Leclerc vanmiddag (om 15.00 uur) vanaf pole position aan de Grand Prix van Monaco. De coureur van Ferrari hoopt nu eindelijk zijn uitgangspositie te verzilveren en voor de eerste keer zijn thuisrace te winnen. De voortekenen waren nog niet eerder zo gunstig.

De laatste keer dat een Ferrari-coureur in Monaco triomfeerde was Sebastian Vettel in 2017. Zelf eindigde de 26-jarige Leclerc in zijn geboorteplaats nog nooit op het podium. Zijn beste klassering was in 2022 een vierde plaats. Dit keer lijkt Ferrari ook op basis van pure snelheid echter de bovenliggende partij te zijn…

Met een superronde verzekerde Leclerc zich zaterdag tijdens een adembenemende kwalificatie van pole position, voor respectievelijk Oscar Piastri (McLaren) en Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz. Max Verstappen, de winnaar van 2021 en 2023, begint vanaf P6 aan de stratenrace in het Prinsdom. Een touché met de muur in Sainte Dévote voorkwam was daar mede debet aan. Ook zonder missertje was de drievoudig wereldkampien van Red Bull waarschijnlijk niet aan de tijd van Leclerc gekomen.

Leclerc vertelde zaterdag na de kwalificatie al te hopen op een goede start voor zowel hem als zijn teamgenoot, die achter hem staat op de grid. “Als we bij het uitkomen van bocht 1 eerste en tweede liggen, kunnen we de race als team beheersen. Dat zou het ideale scenario zijn. Maar wat er ook gebeurt, we moeten die zege nu eens thuisbrengen”, aldus Leclerc. Drie keer is scheepsrecht, hoopt hij.

Lastige uitgangspositie Red Bull

Hoe goed de uitgangspositie ook is voor Ferrari, zo lastig wordt het voor Red Bull om van de race alsnog een succes te maken. Immers, inhalen is lastig op de smalle straten van Monaco en wat dat betreft is de startpositie van Max Verstappen niet ideaal, achter twee Ferrari’s, twee McLarens en een Mercedes. Om van Sergio Pérez natuurlijk maar te zwijgen. De Mexicaan maakte er in de kwalificatie voor het tweede opeenvolgende jaar een potje van door in Q1 al te sneuvelen. Hij start de race vanaf P18.

“We hebben acht races op rij pole position behaald, daar moest een ker een eind aan komen”, besefte Red Bull-teambaas Christian Horner zaterdag maar al te goed. Echter, de manier waarop zal hem zorgen baren. “We worstelen het hele weekend al. We moeten leren begrijpen waarom we het zo lastig hebben op stratencircuits en hier lessen uit trekken.”

‘Het weekend is wel klaar’

Max Verstappen zei na de teleurstellende kwalificatie weinig meer van de race te verwachten. “Niets werkt, dus het is een fundamenteel probleem aan de auto. We kunnen het probleem voor hobbels en kerbstones niet zo snel oplossen. Op elke hobbel die je net verkeerd aansnijdt, breekt de auto uit of stuitert hij bijna de muur in. Ik kan gewoon niet over de kerbstones rijden. Voor wat betreft de race: het blijft Monaco. Je kan niets doen en moet een beetje geluk hebben. Het weekend is wel klaar zo, denk ik”, aldus Verstappen, die de RB20 zelfs met een kart vergeleek. “Alsof ik zonder ophanging rijd.”

Bandenleverancier heeft voor het raceweekend in Monaco de drie zachtste compounds geselecteerd: C3 (hard), C4 (medium) en C5 (soft). Op een stratencircuit is zoveel mogelijk grip belangrijk.

De weersverwachting is morgen zonnig, 21 graden Celsius en de kans op regen is nihil.

En wat je verder nog moet weten…

De meeste poles en zeges in Monaco werden behaald door Ayrton Senna, respectievelijk vijf en zes

Bij de race van vorig jaar werden 36 succesvolle inhaalmanoeuvres genoteerd

De kans op een safety car wordt vooraf ingeschat op 57 procent

De afstand vanaf pole naar het rempunt voor de eerste bocht is slechts 142 meter

De eerste GP van Monaco dateert van 1950 en werd gewonnen door Juan Manuel Fangio

De lay-out van het circuit in Monaco

