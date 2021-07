Schadebeperking, daar draait het voor Lewis Hamilton om in de Grand Prix van Oostenrijk waarin Max Verstappen volgens de Brit ‘naar de zege kan cruisen’. Voor Verstappen is het precies andersom: hoeveel schade kan hij de van de vier plek vertrekkende Hamilton in hun titelduel toedienen?

De echte klap, die deelde Verstappen misschien al wel vóór de kwalificatie uit, in de derde vrije training. De Nederlander had de halve sessie in de pits gestaan toen hij – hoppa – met zijn eerste vliegende rondje met speels gemak zes tienden sneller ging dan de rest. En toen de Mercedessen het verschil met veel moeite verkleinden, haalde Verstappen nog een keer uit en sloeg prompt weer een gat van meer dan een halve seconde.

Dat het Verstappen daarna in het beslissende deel van de kwalificatie dan ook niet lukte een topronde te produceren, maar hij toch pole pakte, liet de Red Bull-rijder een beetje ontstemd achter. “Normaal gesproken is het snelste rondje voor 98 procent perfect. Nu was dat 80.” Tegelijkertijd is er meer dan genoeg reden voor vertrouwen. “De auto is dus wel goed genoeg”, constateerde Verstappen droog. Want ja, als je met een ’80 procent-rondje’ nog steeds pole pakt…

Lees ook: Verstappen juicht niet om onvolmaakte pole: ‘Zo zit ik gewoon niet in elkaar’

Bij Mercedes had Hamilton juist het gevoel dat hij er alles had uitgehaald. Dat was slechts goed genoeg voor de vierde startplek. Behalve Verstappens teamgenoot Sergio Pérez heeft ook Lando Norris (over hem later meer) zich namelijk tussen de twee titelrivalen genesteld. Hamilton draaide in elk geval niet om de voor Mercedes ontnuchterende conclusie heen: “De zege zit er voor ons niet in. Max kan naar de overwinning cruisen.”

(tekst loopt door onder de foto)

Pole nummer vijftien voor Verstappen, en zijn derde op rij.

‘Gevaar schuilt in de start’

Zo lijkt Verstappen weinig in de weg te staan. Het blijft waarschijnlijk droog, de Red Bull is betrouwbaar en qua strategie voorspelt Pirelli ondanks dat de banden zachter zijn dan vorige week een éénstopper. Vorige week worstelde Mercedes bovendien meer met de bandenslijtage dan Red Bull. Dat beperkt de kans op een strategische truc. De start, dan? Verstappen: “Daarin schuilt het gevaar. Komen we de eerste ronde door, dan komt het normaal gesproken goed.”

Finishen ze zoals ze starten, dan loopt Verstappen van 18 naar 28 punten uit. (Bonuspunt voor de snelste ronde daargelaten.) Realistisch gezien weet Hamilton nog wel één of twee plekken te winnen. Maar wordt hij tweede achter Verstappen, dan nog gaat de Nederlander naar 25 punten voorsprong – één hele overwinning aan punten verschil. Zo lijkt het vooral een geval van ‘hoeveel schade kan ik Hamilton doen’ voor Verstappen.

Wat kan Norris?

Hij was de ster van de kwalificatie en is één van de sterren van het jaar: McLaren-coureur Norris zorgde in de slotseconden van de kwalificatie nog bijna voor een shock door binnen een halve tiende van Verstappens pole-tijd te komen. Of de Brit zijn tweede plek kan vasthouden? Hij verdedigde zich vorige week, toen hij derde lag na de start, niet bepaald met hand en tand toen Pérez en Valtteri Bottas aanvielen, om niet te veel tijd te verliezen.

Lees ook: Norris imponeert met tweede tijd: ‘Een van mijn beste rondjes ooit’

“Ik ben natuurlijk aan het racen en wil het zo goed mogelijk doen. Ik weet echter ook dat ik moet doen wat het beste voor het team en mijzelf is. Helaas weet ik dus ook tegen wie we écht racen”, kijkt Norris eerder in de achteruitkijkspiegels dan vooruit. Niet gek ook: hij eindige vorige week op een minuut van Verstappen. Dat inhalen lastig is op de Red Bull Ring geeft hem een kleine kans in duel met Pérez, Hamilton en Bottas – maar meer ook niet.

(tekst loopt door onder de foto)

Norris heeft zijn beste startplek tot op heden veroverd.

(G)een jinx voor George?

Net als land- en generatiegenoot Norris wist ook George Russell weer te imponeren. Mister Saturday haalde voor de eerste keer in Williams-kleuren Q3, dus nu zijn die eerste Williams-punten ook het doel. We willen er eigenlijk niet te veel over zeggen om Russell niet opnieuw te jinxen, want vorige week lag hij in Oostenrijk ook op puntenkoers, tot zich een motorprobleem aandiende. Fingers crossed voor Russell dus maar.

Lees ook: Russell haalt eindelijk Q3 met Williams: ‘Awesome, maar nu punten pakken!’

En verder…

… Is Sebastian Vettel van de achtste naar de elfde startplek teruggezet voor het hinderen van Fernando Alonso. Vlak hem en teamgenoot Lance Stroll (negende op de grid) niet uit voor punten, want Aston Martins updates werken prima.

… Staan AlphaTauri’s Pierre Gasly en Yuki Tsunoda zesde en zevende. Het duo begint de race net als de Aston Martin-coureurs wel op softs en dat is nou net de snelst slijtende band die je zo min mogelijk wil gebruiken…

… Geldt ook voor Pérez dat hij op softs start. De Mexicaan staat bekend om zijn gave een alternatieve strategie uit te voeren, en die opgave wacht hem andermaal. Verstappen, Norris en de Mercedes-coureurs beginnen wel op mediums.

… Zal Ferrari hopen op een herhaling van vorige week: toen viel de kwalificatie tegen, maar finishten Carlos Sainz en Charles Leclerc op P6 en P7. Van de zesde rij wacht ze een flinke klus, maar ze mogen wel op mediums van beginnen.

… begint de Grand Prix van Oostenrijk om 15:00 uur Nederlandse tijd en is te zien bij Ziggo Sport.