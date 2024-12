De eerste constructeurstitel sinds 1998 en dus een feestje bij McLaren of de eerste overwinning voor Max Verstappen als viervoudig wereldkampioen? Een van twee, of zelfs beide scenario’s; het is allemaal mogelijk in Qatar zondagmiddag. Tijd voor de preview op de race: waar moet je op letten?

Wonder van Verstappen

Eerst maar eens die wedstrijd van Verstappen. Vrijdag en zaterdag leek het aanvankelijk nergens op, de manier waarop de RB20 zich over het circuit bewoog. De Nederlander noemde zijn bolide een rallyauto en zei tijdens de kwalificatie “geen wonderen” te verwachten. “Maar er is dus wel een wonder gebeurd”, klonk het enkele uren later na het veroveren van een ook voor hem verrassende pole position. Dat hij die door een straf kwijtraakte, zal hem enerzijds weinig deren nu de buit die wereldtitel heet, toch al binnen is. Anderzijds is Verstappen een winnaar, gretig als altijd en motiveert het hem alleen maar om voor nog een stunt te zorgen: het winnen van de Grand Prix.

Feestje bij McLaren

Dan moet hij wel afrekenen met niet alleen de nieuwe polesitter George Russell (Mercedes), maar vooral ook met de qua racepace goed ogende McLarens. Met name Lando Norris is een gevaar, hij toonde in de sprintrace al snelheid met zijn bolide. Dat hij de winst in de laatste bocht nog gunde aan teamgenoot Oscar Piastri was een risicovolle, maar sympathieke daad. En er is McLaren veel aan gelegen om opnieuw een één-twee te scoren. Dan is de renstal namelijk sowieso kampioen bij de constructeurs en kan het feestje van McLaren beginnen.

Dat zit zo: het team uit het Engelse Woking pakte zaterdag al zes punten meer dan naaste rivaal Ferrari in de sprintrace. Als McLaren zondag vervolgens nog minimaal vijftien punten meer scoort dan de Italianen is de constructeurstitel een feit. Dat kan op veel manieren uiteraard. Maar een één-twee zou minimaal 43 punten beteken, Ferrari pakt dan met hooguit plek drie en vier 27 punten.

Het is echter niet onmogelijk dat iemand als Verstappen of Russell de race op zijn naam schrijft. Ook dan kan McLaren nog de titel veroveren. Het hangt dan alleen wel af van de posities waarop Norris en Piastri eindigen, evenals uiteraard Leclerc en Sainz. De rekenmachine kun je er alvast bij pakken. En wie weet mag McLaren zich dan voor het eerst sinds 1998 (!) de beste constructeur van het veld noemen.

Andere gevechten

Gevechten als deze zijn niet de enige die de GP van Qatar tot een interessante maken. Wat kan Sergio Pérez bijvoorbeeld vanaf P10 in zijn strijd om nog iemand te overtuigen van een mogelijk langer verblijf bij Red Bull. Hoe gaat het met het gevecht om P6 bij de constructeurs tussen Haas, Alpine en VCARB? Lekker belangrijk? Jazeker, want het scheelt miljoenen en miljoenen aan inkomsten, een plek hoger of lager in de eindstand.

En verder…

…telt de race in Qatar 57 ronden

… is een ronde 5419 meter lang

…wordt het waarschijnlijk een eenstopper

…is een tweestopper volgens Pirelli ook een goede tactische optie

…start Lewis Hamilton (6e) voor de vijfde keer op rij buiten de top-5

…ziet Sauber met Zhou (12e) en Bottas (13e) kans op het eerste punt

