Van een getergde Max Verstappen die vanuit de middenmoot moet komen tot een marathon tegen de klok op een verraderlijk asfaltlint middenin een tropische metropool: de Grand Prix van Singapore heeft op voorhand alle ingrediënten om een spektakelstuk te worden. Zeker als er nog wat (voorspelde) regen aan de mix wordt toegevoegd.

‘Een kwestie van tijd’, noemt uitgerekend zijn titelrivaal Charles Leclerc het voor Verstappen de titel wint. De Nederlander staat theoretisch op matchpoint in Singapore’s Marina Bay, maar noemde het zelf al ‘niet heel realistisch’ dat hij dit weekend al zijn tweede kroon claimt. Niemand twijfelt eraan dát het gaat gebeuren, al is het nu hij als achtste start in Singapore inderdaad een stuk minder waarschijnlijk dat het dit weekend al zover is.

Een gefrustreerde Verstappen zelf had er direct na de kwalificatie in elk geval flink de pest in dat hij de pole had gemist. Die had er namelijk zeker ingezeten, maar nadat hij zijn voorlaatste rondje al afbrak, sommeerde Red Bull hem tijdens zijn slotronde te stoppen. De reden: benzinegebrek. Met alles wat aan geruchten op de achtergrond speelt over Red Bulls vermeende overschrijden van de budget cap, is de grap snel gemaakt dat rekenen misschien niet Red Bulls beste vak is…

Getergde Verstappen

Van lachen was voor Verstappen zaterdagavond zeker geen sprake. De coureur sloeg uit ergernis zelfs de traditionele debrief van zijn team over. “Ik heb dit zelfs in de karts nooit meegemaakt”, onderstreepte hij zijn ongenoegen. Hem wacht zondagavond in het hete Singapore een helse opgave: zich terug naar voren knokken op een circuit dat zich daar qua inhaalmogelijkheden niet voor leent. “Het wordt een heel lastig verhaal. Alles wordt hier ook warm als je achter een andere auto rijdt”, mopperde hij bij Viaplay.

Na een nacht (en ochtend) afkoelen in zijn hotel, zal Verstappen op race day ongetwijfeld weer zijn koele, kalme, nuchtere zelf zijn. Zijn matchpoint verzilveren zit er in Singapore wellicht niet in, maar er is genoeg reden om nog kansen te zien voor de race. Na zijn galavoorstellingen van inhaalraces in Hongarije, België en Italië, valt er sowieso niets uit te sluiten. Zeker niet aangezien Verstappens Red Bull RB18 ook in Singapore weer een potent wapen is. Zie het afgebroken potentiële pole-rondje.

De weergoden kunnen de begenadigde regenmeester ook nog wel helpen – de kans op neerslag is rond de starttijd zestig procent. Ook met oog op de strategie. Normaliter is Singapore een eenvoudige éénstopper, maar als het regent kan het tóch nog een strategisch spel worden. Red Bull staat dan – ondanks de misrekening zaterdag – altijd haar mannetje, met meesterstrategen Hannah Schmitz en Will Courtenay en back-up van Red Bulls NASA-achtige mission command thuis in Milton Keynes.

Kansen onder het kunstlicht

Wat verder voor Verstappen pleit, is dat ook Ferrari en Leclerc voor de nachtrace in het duister tasten. Representatieve racesimulaties zijn door zowel Verstappen als Leclerc amper gedaan. Wel door Mercedes, dat hier de dark horse kan zijn. Voor Lewis Hamilton (derde op de grid) lonkt onder het kunstlicht zijn mogelijk beste kans op een zege dit jaar. Net als de eerzuchtige Brit, een specialist op Singapore’s stratencircuit, zal ook Verstappen-teamgenoot Sergio Pérez (P2) het vizier op Leclerc richten.

In het toch al tropische Singapore weet Leclerc daarnaast de hete adem van zijn Ferrari-collega Carlos Sainz (vierde) en op afstand dus Verstappen in zijn nek. Op zijn en Ferrari’s schouders rust verder de druk deze uitgelezen kans nu eens te benutten. Na zoveel gemiste kansen eerder dit jaar, denkt hij eigenlijk niet eens meer aan de titelstrijd of het uitstellen van de beslissing daarvan. “Dat is niet belangrijk. Belangrijk is zoveel mogelijk races winnen, ons op onszelf concentreren en het zo goed mogelijk doen.”

En Verstappen? Die heeft zijn naar eigen zeggen toch al niet heel realistische kans om het kampioenschap dit weekend te beslissen, zien slinken. Al zou je nooit zeggen dat hij kansloos is. Zeker niet als de marathon door Marina Bay een uitputtingsslag tegen de klok wordt, zoals de knotsgekke regenrace van 2017. Hamilton won toentertijd vanaf de vijfde plek, dus wie weet wat Verstappen vanaf acht kan? En anders is er altijd Suzuka nog. Of een van de vier races daarna. De titel? ‘Een kwestie van tijd’, dixit Leclerc.

En verder…

… begint de sluwe oude vos Fernando Alonso als vijfde. De Spanjaard zat er in zijn Alpine goed bij en zint erop zijn vijfde plek te verdedigen. Met hand en tand, zal dat in zijn geval zijn.

… staat achter Verstappen nog iemand die wel van een potje knokken houdt: Kevin Magnussen. De Deen lag dit jaar tot tweemaal overhoop met Hamilton toen hij in de top tien startte. Oppassen, dus.

… haalde de normaal zo constante George Russell voor de derde keer dit jaar Q3 niet. Een remprobleem speelde hem parten en hij zint op een safetycar en alternatieve strategie om naar voren te komen.

… Begint de Grand Prix van Singapore om 14:00 uur Nederlandse tijd. De race is te zien bij Viaplay en F1TV.