Het blijft één van de mooiste runs naar bocht 1, het kaarsrechte stuk vanaf de grid van het Autódromo Hermanos Rodríguez naar de rechterknik. Valtteri Bottas mag vooraan beginnen maar is dat wel de beste plek, zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton hebben goede ervaringen met de sprint die door de ijle lucht anders dan anders is. Wat moet je weten voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico?

Niets is voorspelbaar in 2021. Na drie vrije trainingen leek het klip en klaar, het circuit in Mexico-Stad is Red Bull-terrein en Max Verstappen moet daar de pole kunnen pakken. En anders zou Sergio Pérez het wel doen. Verstappen had hem gisteren wellicht nog kunnen veroveren maar dat verhaal is bekend, de kwalificatie verliep op zijn zachtst gezegd ongelukkig voor de Nederlander. Daarmee is Verstappen veroordeeld tot een plek op de tweede rij, samen met teamgenoot Sergio Pérez, met voor hem polesitter Valtteri Bottas en titelconcurrent Lewis Hamilton.

Verstappen feliciteert Bottas met diens poleposition. Foto: BSR Agency

De run doet denken aan die van Sotsji, hij is een kilometer lang en lijkt net als die in Rusland hét recept voor een ‘tow-fest’. Eén verschil alleen, Bottas haalde het al aan: de baan in Mexico ligt 2 kilometer hoger dan in Rusland. “Daardoor is er een stuk minder slipstream, veel zal worden bepaald door je start. Als iemand achter je het momentum heeft, kun je aan het eind met het beetje slipstream gepakt worden.” In de kwalificatie lagen de verschillen tussen Red Bull en Mercedes binnen de 10 kilometer per uur van elkaar.

Verstappen was uiteraard niet in zijn nopjes met P3 maar ziet mogelijkheden voor de start, zijn twee zeges in 2017 en 2018 haalde hij immers ook niet vanaf poleposition. “Het hangt grotendeels af van je start dus die zal eerst goed moeten zijn.” Opvallend is de historie die Verstappen en Hamilton hebben in Mexico als het op starts aankomt. Natuurlijk, als je veel samen vooraan rijdt, kom je elkaar tegen maar op het lange rechte eind hebben de twee elkaar het leven al flink zuur gemaakt.

In 2018 kwam Verstappen vanaf P2 en Hamilton vanaf P3, beiden hadden polesitter Daniel Ricciardo meteen op de korrel waarna Verstappen in bocht 1 Hamilton van zich afschudde. In 2017 verschalkte Verstappen vanaf P2 in bocht 1 zowel polesitter Sebastian Vettel als de handig manoeuvrerende Hamilton. In de laatste editie van de Mexicaanse Grand Prix in 2019 raakten de twee elkaar licht door overstuur aan beide kanten, waarna Verstappen in het gras terechtkwam. Daarbij wel een aantekening, tijdens deze edities stond er voor Hamilton een titel op het spel. Verstappen kon toen meer vrijuit aanvallen en zal vandaag de risico’s wellicht meer afwegen.

Hamilton (of Bottas) zou ook nog voor de 2016-variant kunnen gaan, toen verremde Hamilton zich licht voor bocht 1 en stak zo de bocht af om via het gras verder te gaan met een ruime voorsprong. Wedstrijdleider Michael Masi denkt overigens met bollards de angel uit deze tactiek te hebben gehaald, Hamilton werd daar vrijdag nog voor gewaarschuwd.

De editie van 2018, Max Verstappen houdt Lewis Hamilton van zich af. Foto: BSR Agency

Maar goed, na die eerste kilometer is de wedstrijd nog niet gewonnen, na de openingsronde volgen er nog eens 70. De race in Mexico staat namelijk ook in het teken van zuinigheid. De remmen krijgen aan het eind van het rechte stuk flink op hun donder. Coureurs moeten daar bijna drie seconden lang soms tot 180 kilo remdruk geven om daar van dik 350 af te remmen naar 100-110 kilometer per uur. “Dit circuit is door de ijle lucht één van de banen waar temperatuurmanagement essentieel is”, aldus remmenfabrikant Brembo.

De banden hebben het er ook zwaar, downforce is schaars en bij teveel pushen kunnen auto’s gaan glijden met hoge temperaturen en slijtage als gevolg. Omdat een gang naar de pits ook nog eens flink tijdverlies oplevert (zeker 22 seconden plus de stop zelf), is een éénstopper het snelst volgens Pirelli. “Vrijwel iedereen is in Q2 doorgegaan op mediums, de snelste strategie is zonder twijfel een medium-hard. Dan is er nog flexibiliteit met softs aan het einde van de race als er meer rubber is neergelegd al is een tweestopper altijd langzamer”, zegt Pirelli-baas Mario Isola. De longruns van vrijdag zijn lastig te peilen, beide Red Bulls reden een serie rondjes op mediums en de Mercedessen deden dat op hards. De rondetijden liepen daarbij niet heel ver uit elkaar.

Teamorders, het woord is sinds donderdag al vele malen gevallen. Vooral in de context van een scenario waarin Red Bull eventueel op één en twee ligt met Pérez aan kop. Wat moet het dan doen met het oog op het kampioenschap? Teambaas Christian Horner was vrij duidelijk: “We willen een kampioenschap winnen. Teamorders zijn onderdeel van de sport. Coureurs zijn uiteindelijk ook maar werknemers van het team die onder contract staan.” Geen illusies voor Pérez dus maar kom het wel zover? “Dat is een luxe scenario”, zei Wolff gisteren over teamorders binnen zijn team. “Maar het is ook zo afschuwelijk. Laten we dat maar even opzij zetten en blij zijn met de eerste startrij.” Maar iedereen weet het sinds Rusland 2018, ook bij Mercedes is men keihard.

Foto: BSR Agency

Verder…

….Starten Mick Schumacher en Nikita Mazepin verder naar voren dan ooit. Lando Norris, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon en Lance Stroll slikken allemaal grid penalties nadat hun motoren zijn vervangen. Stroll crashte ook nog eens in Q1 gisteren en zou mogelijk zelfs vanuit de pits kunnen beginnen. George Russell heeft een nieuwe uitlaat en moet vanaf P13 ook nog eens 5 plekken achteruit. Kijk niet raar op als er nog meer straffen volgen, de definitieve grid zal pas in de loop van de middag bekend worden.

…. Was Charles Leclerc vooral gefrustreerd met zichzelf. “Ik worstel het hele weekend met de auto en we leken het uiteindelijk voor elkaar te hebben. Het rondje in Q3 was echt goed, ik zag het einde van de spreekwoordelijke tunnel tot ik zelf een fout maakte. Dat is echt enorm balen en ik kan het ook alleen mezelf kwalijk nemen.”

… Kende Pierre Gasly met P5 weer een uitstekende kwalificatie. “Ik ben echt extreem tevreden met de kwalificatie vandaag, het team heeft fantastisch werk geleverd. Alles kwam samen en ik pakte drie tienden op P6, ook mede door de slipstream van Yuki. Nu moeten we zoveel mogelijk punten pakken.” Tsunoda reed in de kwalificatie dus volledig in dienst van Gasly die met de hoogste topsnelheid van de zaterdag nog een bijrol zou kunnen spelen. Om in die Q3 terecht te komen, moest Tsunoda in Q2 op softs doorkomen. Gevolg is wel dat hij dus morgen op die band moet starten.

De Grand Prix van Mexico begint om 20.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Ziggo Sport en F1TV.