Ralf Schumacher, voormalig Formule 1-coureur en tegenwoordig analist bij Sky, twijfelt aan het rendement dat Lewis Hamilton zal hebben bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes maakt na dit seizoen de overstap naar de Italiaanse renstal. “Hij bezit niet de kwaliteiten die Max Verstappen heeft”, meent de Duitser.

“Hamilton zal zeker zijn expertise en inzichten meebrengen, maar ik denk dat Ferrari al goed op weg is”, vertelt Schumacher aan het Duitse formel1.de. Bij Mercedes kent Hamilton overigens een teleurstellende start van het seizoen. Bij de eerste twee races, in Bahrein en Saoedi-Arabië, kwam hij niet bij het podium in de buurt.

“Hamilton zal bij Ferrari niet veel kunnen bijdragen. Ik weet zeker dat Fred Vasseur (teambaas bij Ferrari, red.) niet voor niets zoveel geld gaat betalen. Hij zal Hamilton alles bieden en geven om ervoor te zorgen dat hij kan presteren. Hamilton is natuurlijk zevenvoudig wereldkampioen en een fantastische coureur. Maar ik denk niet dat Hamilton de kwaliteiten heeft die Verstappen heeft”, aldus Schumacher.

‘Vraag of Hamilton met z’n tijd meegaat’

Volgens Ralf Schumacher is de drievoudig wereldkampioen van Red Bull consistenter als zijn Britse rivaal. “En Hamilton kan niet koste wat het kost die extra tiende eruit halen.”

Ook plaatst Ralf Schumacher twijfels bij de mentaliteit van Hamilton. “Hij moet het gevoel hebben dat hij kan winnen om snel te kunnen rijden. Dus de vraag is of hij met zijn tijd meegaat als de nieuwe regels van kracht worden. Want met nieuwe regels verandert ook de rijstijl en daar kan hij moeite mee hebben.”

